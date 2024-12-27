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Канада стартовала на домашнем МЧМ-2025 с победы над Финляндией

Сборная Канады обыграла команду Финляндии (4:0) в матче 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который накануне стартовал в Оттаве.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Гэвин Маккенна (20'), Истон Коуэн (26'), Лука Пинелли (56') и Мэттью Шефер (60').

Маккенна считается главным претендентом на первый номер драфта НХЛ 2026 года. Он является самым юным игроком в составе «кленовых листьев» — 20 декабря ему исполнилось 17 лет.

Ближайшей ночью канадцы проведут второй матч на турнире и сыграют со сборной Латвии.

В другом матче игрового дня сборная Чехии одержала уверенную победу над Швейцарией (5:1). У чехов отличились Мирослав Голинка (5'), Эдуард Шале (27'), Ондржей Кош (28'), Якуб Штанцль (45') и Петр Сикора (58'). Единственная шайба швейцарцев на счету Лео Брайлара (47').

В субботу, 28 декабря, чехи сыграют со сборной Казахстана.

Групповой этап МЧМ-2025 завершится 31 декабря. Плей-офф стартует 2 января, а финальный матч будет сыгран 5 января. Действующим победителем турнира является сборная США.

Сборная России из-за отстранения Международной федерации хоккея (IIHF) пропускает третий МЧМ подряд.

Канада U20
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