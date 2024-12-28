Тренер молодежной сборной Канады: Ставлю Латвии высший балл

«Ставлю Латвии высший балл. У нас было 56 бросков и все что они не заблокировали, отразил их вратарь. Мы провели большую часть игры в нападении, но не смогли создать достаточно моментов. Пожалуй, мы победим в 9 таких матчах из 10. Так, что дело не в том, что не получилось у Канады, а в том, что сделала Латвия», — сказал Кэмерон на послематчевой пресс-конференции.