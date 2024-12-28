Тренер молодежной сборной Канады: Ставлю Латвии высший балл

Напомним, Латвия обыграла Канаду в матче 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (2:3 Б), который проходит в Оттаве. Серия буллитов растянулась на 16 бросков — единственный буллит реализовал форвард Эрик Матейко, который был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ в этом году.
«Ставлю Латвии высший балл. У нас было 56 бросков и все что они не заблокировали, отразил их вратарь. Мы провели большую часть игры в нападении, но не смогли создать достаточно моментов. Пожалуй, мы победим в 9 таких матчах из 10. Так, что дело не в том, что не получилось у Канады, а в том, что сделала Латвия», — сказал Кэмерон на послематчевой пресс-конференции.
Сборная Латвии впервые в истории молодежных чемпионатов мира одержала победу над Канадой. За последние 15 лет команды четыре раза играли между собой. Канадцы обыграли национальную команду Латвии с общим счетом 41:4.
Сегодня, 28 декабря, Латвия сыграет с действующим победителем турнира — сборной США. Канада в воскресенье встретится с командой Германии.