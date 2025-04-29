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IIHF представила медали ЧМ-2025 в форме потрескавшегося льда

Международная федерация хоккея (IIHF) представила медали, которые получат победители и призеры чемпионата мира 2025 года в Швеции и Дании.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Organizing Committee

Чемпионат мира в этом году пройдет в Стокгольме и Хернинге с 9 по 25 мая. Организаторы объявили конкурс на дизайн медалей турнира, победу в котором одержала студентка из Стокгольма Ангелика Ларссон.

«Было особенно интересно реализовать идею потрескавшегося льда, ведь он образуется под воздействием внешних сил. Это создает интереснейшие параллели со спортом, в котором игроки постоянно сталкиваются с трудностями и должны пройти через как физические, так и психологические испытания», — сказала Ларссон.

Помимо текстуры льда, в каждой медали предусмотрено круглое отверстие — оно символизирует движение шайбы по льду.

Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Чехии, которая в прошлогоднем финале обыграла Швейцарию (2:0). Сборные России и Беларуси отстранены от турнира по решению совета IIHF. Отстранение действует до чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.