IIHF представила медали ЧМ-2025 в форме потрескавшегося льда

Чемпионат мира в этом году пройдет в Стокгольме и Хернинге с 9 по 25 мая. Организаторы объявили конкурс на дизайн медалей турнира, победу в котором одержала студентка из Стокгольма Ангелика Ларссон.
«Было особенно интересно реализовать идею потрескавшегося льда, ведь он образуется под воздействием внешних сил. Это создает интереснейшие параллели со спортом, в котором игроки постоянно сталкиваются с трудностями и должны пройти через как физические, так и психологические испытания», — сказала Ларссон.
Помимо текстуры льда, в каждой медали предусмотрено круглое отверстие — оно символизирует движение шайбы по льду.
Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Чехии, которая в прошлогоднем финале обыграла Швейцарию (2:0). Сборные России и Беларуси отстранены от турнира по решению совета IIHF. Отстранение действует до чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.