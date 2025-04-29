IIHF представила медали ЧМ-2025 в форме потрескавшегося льда

«Было особенно интересно реализовать идею потрескавшегося льда, ведь он образуется под воздействием внешних сил. Это создает интереснейшие параллели со спортом, в котором игроки постоянно сталкиваются с трудностями и должны пройти через как физические, так и психологические испытания», — сказала Ларссон.