Ротенберг: США и Канада подтвердили — уровень ЧМ без России упал

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил текущий уровень чемпионата мира по хоккею, проходящего без участия российских хоккеистов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Хоккейный чемпионат мира стартовал 15 мая в Швейцарии. Действующим чемпионом мира является сборная США, которая стартовала на турнире с двух поражений в трех матчах, уступив Швейцарии (1:3) и Финляндии (2:6).

«Конкуренция — двигатель прогресса. Нужно движение вперед. А конкуренция на чемпионатах мира упала из‑за отсутствия сборной России. Мне это подтвердили наши коллеги из США и Канады. Они приезжают на международные турниры, и у них не самая высокая мотивация.

Россия для всех в хоккее была сумасшедшей мотивацией. Мы помним наши великие суперсерии. Например, 1972 год. Или матчи в Миннеаполисе, когда туда приезжает сборная СССР, и сами американцы называют ее “Red Machine”. Команда‑мечты “Красная Машина”. Так ведь все начиналось.

И с того времени родилась новая культура хоккея, были заложены новые традиции. Их никак не поменять. Нет ничего лучшего для конкуренции и развития хоккея, чем матчи против сборной СССР, а позже — России. На этом выросли целые поколения канадцев и американцев. Я уверен, это противостояние скоро вернется. А пока его на чемпионате мира нет, падает общий уровень, и отсюда такие результаты, — сказал Ротенберг.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

Последний раз сборная России играла с Канадой в декабре 2021 года на Кубке Первого канала в Москве и одержала победу со счетом 4:3. Против США российские хоккеисты последний раз играли в ¼ финала ЧМ-2019 и обыграли их с аналогичным счетом — 4:3.