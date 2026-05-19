Ротенберг: США и Канада подтвердили — уровень ЧМ без России упал

Хоккейный чемпионат мира стартовал 15 мая в Швейцарии. Действующим чемпионом мира является сборная США, которая стартовала на турнире с двух поражений в трех матчах, уступив Швейцарии (1:3) и Финляндии (2:6).
«Конкуренция — двигатель прогресса. Нужно движение вперед. А конкуренция на чемпионатах мира упала из‑за отсутствия сборной России. Мне это подтвердили наши коллеги из США и Канады. Они приезжают на международные турниры, и у них не самая высокая мотивация.
Россия для всех в хоккее была сумасшедшей мотивацией. Мы помним наши великие суперсерии. Например, 1972 год. Или матчи в Миннеаполисе, когда туда приезжает сборная СССР, и сами американцы называют ее “Red Machine”. Команда‑мечты “Красная Машина”. Так ведь все начиналось.
И с того времени родилась новая культура хоккея, были заложены новые традиции. Их никак не поменять. Нет ничего лучшего для конкуренции и развития хоккея, чем матчи против сборной СССР, а позже — России. На этом выросли целые поколения канадцев и американцев. Я уверен, это противостояние скоро вернется. А пока его на чемпионате мира нет, падает общий уровень, и отсюда такие результаты, — сказал Ротенберг.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).
Последний раз сборная России играла с Канадой в декабре 2021 года на Кубке Первого канала в Москве и одержала победу со счетом 4:3. Против США российские хоккеисты последний раз играли в ¼ финала ЧМ-2019 и обыграли их с аналогичным счетом — 4:3.