Ротенберг: США и Канада подтвердили — уровень ЧМ без России упал

«Конкуренция — двигатель прогресса. Нужно движение вперед. А конкуренция на чемпионатах мира упала из‑за отсутствия сборной России. Мне это подтвердили наши коллеги из США и Канады. Они приезжают на международные турниры, и у них не самая высокая мотивация.



Россия для всех в хоккее была сумасшедшей мотивацией. Мы помним наши великие суперсерии. Например, 1972 год. Или матчи в Миннеаполисе, когда туда приезжает сборная СССР, и сами американцы называют ее “Red Machine”. Команда‑мечты “Красная Машина”. Так ведь все начиналось.



И с того времени родилась новая культура хоккея, были заложены новые традиции. Их никак не поменять. Нет ничего лучшего для конкуренции и развития хоккея, чем матчи против сборной СССР, а позже — России. На этом выросли целые поколения канадцев и американцев. Я уверен, это противостояние скоро вернется. А пока его на чемпионате мира нет, падает общий уровень, и отсюда такие результаты, — сказал Ротенберг.