Ларионов: По моим данным, Россия выступит на Кубке мира-2028

3 июня НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) объявили о новом формате проведения Матча звезд. В Матче звезд-2027 примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире «три на три»: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран. Журналист Зак Хайман в соцсетях сообщил, что заместитель комиссара лиги Билл Дэйли уже подтвердил участие российских хоккеистов в составе сборной «мира».
— Вас не покоробил новый формат Матча звезд НХЛ? Там в турнире «три на три» сыграют Канада, Финляндия, США, Швеция, а также сборная остального мира, куда допустят россиян.
— Прежде чем принимали этот формат, наверняка провели совещание в лиге, посоветовались с профсоюзом игроков. Я там не был, поэтому не знаю подробности. Но если наши ребята играют, это уже хороший шаг, что они выступят и на Кубке мира в 2028 году. Это уже отдельное соревнование под эгидой НХЛ. И по моим данным наша команда будет там участвовать, — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».
На прошлой неделе дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение об отстранении России и Беларуси от международных турниров, благодаря чему российская сборная может вернуться на ЧМ-2027, который пройдет в Германии.