Ларионов: По моим данным, Россия выступит на Кубке мира-2028

— Прежде чем принимали этот формат, наверняка провели совещание в лиге, посоветовались с профсоюзом игроков. Я там не был, поэтому не знаю подробности. Но если наши ребята играют, это уже хороший шаг, что они выступят и на Кубке мира в 2028 году. Это уже отдельное соревнование под эгидой НХЛ. И по моим данным наша команда будет там участвовать, — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».