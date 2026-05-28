Решение IIHF о недопуске сборной России по хоккею отменено

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к международным соревнованиям.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.

Напомню, на последней конференции Федерации хоккея России мы договорились начать подготовку к судебному разбирательству с IIHF. По регламенту, первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России. Продолжаем кропотливую юридическую работу», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Таким образом, решение о допуске российских команд может быть принято уже в ближайшее время. С 28 по 29 мая в Цюрихе, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, будет проведен конгресс IIHF. Следующее заседание федерации запланировано на 29 сентября — 2 октября на Тенерифе (Испания).

ЧМ-2027 пройдет с 14 по 30 мая в Германии. На этом турнире впервые с 2007 года сыграет сборная Украины, которая в начале мая вышла в элитный дивизион чемпионата мира, заняв второе место в группе А первого дивизиона.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).