Решение IIHF о недопуске сборной России по хоккею отменено

«Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.
Напомню, на последней конференции Федерации хоккея России мы договорились начать подготовку к судебному разбирательству с IIHF. По регламенту, первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России. Продолжаем кропотливую юридическую работу», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Таким образом, решение о допуске российских команд может быть принято уже в ближайшее время. С 28 по 29 мая в Цюрихе, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, будет проведен конгресс IIHF. Следующее заседание федерации запланировано на 29 сентября — 2 октября на Тенерифе (Испания).
ЧМ-2027 пройдет с 14 по 30 мая в Германии. На этом турнире впервые с 2007 года сыграет сборная Украины, которая в начале мая вышла в элитный дивизион чемпионата мира, заняв второе место в группе А первого дивизиона.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).