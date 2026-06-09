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«Антисоветчина и русофобия». Майоров — о ЧМ-2027 без России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал отсутствие сборной России на чемпионате мира по хоккею 2027 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В конце мая Международная федерация хоккея (IIHF) аннулировала решение о недопуске сборной России по хоккею к международным турнирам, принятое в феврале 2022 года. Несмотря на это, российской сборной не оказалось среди участников чемпионата мира в 2027 году.

«Международная федерация сначала должна была обратить внимание на решение Дисциплинарного комитета, который признал неправильность отстранения сборной России. Надо было разобраться с этим делом, а уже потом группы составлять. Но они не хотят. Это антисоветчина, чистой воды русофобия! Не хотят нас там видеть. Их устраивает происходящее. Составляют группы, не определившись с судьбой России.

У нас занимаются вопросом возвращения России на международную арену. Надежда умирает последней. У нас есть свои аргументы. А то так можно до 2035 года продолжать нас отстранять. Что хотят, то и творят. Им плевать на решения всяких международных организаций. У меня ощущение, что допустят всех, кроме хоккея», — сказал Майоров.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет с 14 по 30 мая 2027 года в Дюссельдорфе и Мангейме (Германия). Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии.