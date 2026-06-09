«Антисоветчина и русофобия». Майоров — о ЧМ-2027 без России

«Международная федерация сначала должна была обратить внимание на решение Дисциплинарного комитета, который признал неправильность отстранения сборной России. Надо было разобраться с этим делом, а уже потом группы составлять. Но они не хотят. Это антисоветчина, чистой воды русофобия! Не хотят нас там видеть. Их устраивает происходящее. Составляют группы, не определившись с судьбой России.



У нас занимаются вопросом возвращения России на международную арену. Надежда умирает последней. У нас есть свои аргументы. А то так можно до 2035 года продолжать нас отстранять. Что хотят, то и творят. Им плевать на решения всяких международных организаций. У меня ощущение, что допустят всех, кроме хоккея», — сказал Майоров.