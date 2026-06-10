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Губерниев отреагировал на недопуск России до хоккейного ЧМ-2027

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о недопуске России на чемпионат мира по хоккею 2027 года. Об этом сообщает Metaratings.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В конце мая Международная федерация хоккея (IIHF) аннулировала решение о недопуске сборной России по хоккею к международным турнирам, принятое в феврале 2022 года. Несмотря на это, российская сборная не была включена в состав участников ЧМ-2027.

«А вы думали, мы появимся в заявке на ЧМ-2027 в качестве чемпионов и обладателей кубка? Не очень понимаю, с чего все вдруг решили, что в хоккее нас вдруг резко допустят. Они будут сопротивляться до последнего — это ясно всем. Несмотря на решение дисциплинарного комитета, будут гадить до последнего.

В футболе тоже объявили, что не будет еврокубков в следующем сезоне. Нужно продолжать дипломатию и общаться. Нас в хоккее, очевидно, не ждут», — сказал Губерниев.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет с 14 по 30 мая 2027 года в Дюссельдорфе и Мангейме (Германия). Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии.