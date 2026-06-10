Губерниев отреагировал на недопуск России до хоккейного ЧМ-2027

«А вы думали, мы появимся в заявке на ЧМ-2027 в качестве чемпионов и обладателей кубка? Не очень понимаю, с чего все вдруг решили, что в хоккее нас вдруг резко допустят. Они будут сопротивляться до последнего — это ясно всем. Несмотря на решение дисциплинарного комитета, будут гадить до последнего.



В футболе тоже объявили, что не будет еврокубков в следующем сезоне. Нужно продолжать дипломатию и общаться. Нас в хоккее, очевидно, не ждут», — сказал Губерниев.