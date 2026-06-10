Финский хоккеист потерял золотую медаль ЧМ-2026 в караоке-баре

По его словам, ее, предположительно, украли в караоке‑баре Åke Karaoke в Хельсинки.
В шоу Urheilucast спортсмен рассказал:
«Я показывал медаль людям. В итоге ее так и не вернули. На самом деле, это странно. Мне кажется, что в ней нет особенной ценности для тех, кто ее не выигрывал. Готов купить мороженое или кофе с булочкой тому, кто найдет и вернет медаль», — заявил спортсмен.
На чемпионате мира 2026 года Ессе Пульюярви проявил себя как один из ключевых игроков сборной Финляндии. В 10 матчах он набрал 9 очков (4 гола + 5 передач) и стал вторым бомбардиром команды — уступив лишь капитану «Флориды» Александру Баркову.
Сборная Финляндии в финале турнира обыграла национальную команду Швейцарии в овертайме со счетом 1:0.