Финский хоккеист потерял золотую медаль ЧМ-2026 в караоке-баре

«Я показывал медаль людям. В итоге ее так и не вернули. На самом деле, это странно. Мне кажется, что в ней нет особенной ценности для тех, кто ее не выигрывал. Готов купить мороженое или кофе с булочкой тому, кто найдет и вернет медаль», — заявил спортсмен.