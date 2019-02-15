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17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Ягру исполнилось 47 лет. И он по-прежнему в хоккее

Главный долгожитель современного хоккея.

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Источник: РИА "Новости"

Легенде чешского хоккея Яромиру Ягру сегодня исполнилось 47 лет. Знаменитый нападающий взял перерыв в игровой карьере, но речи о ее завершении не идет.

Недавно Ягр пошутил в своем стиле: «Я не хочу играть в хоккей в 46 лет, и я не буду». Теперь чеху стукнуло 47, и он снова может выйти на лед.

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Ягр не играл в этом сезоне из-за последствий травмы, полученной в прошлом сезоне. После НХЛ Яромир вернулся в Чехию, где ему принадлежит клуб первой лиги «Кладно», и играл за него, пока не травмировался.

Ягр тренируется с командой, но на матчи не выходит. Вместо этого Яромир помогает тренерскому штабу «Кладно».

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Команда Ягра претендует на выход в Экстралигу — возможно, чех сыграет за «Кладно» уже в этом плей-офф. В любом случае, о прощальном матче хоккейный долгожитель еще не объявлял.

Алексей Иванов

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