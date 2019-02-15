Ягру исполнилось 47 лет. И он по-прежнему в хоккее
Главный долгожитель современного хоккея.
Главный долгожитель современного хоккея.
Легенде чешского хоккея Яромиру Ягру сегодня исполнилось 47 лет. Знаменитый нападающий взял перерыв в игровой карьере, но речи о ее завершении не идет.
Недавно Ягр пошутил в своем стиле: «Я не хочу играть в хоккей в 46 лет, и я не буду». Теперь чеху стукнуло 47, и он снова может выйти на лед.
Ягр не играл в этом сезоне
Ягр тренируется с командой, но на матчи не выходит. Вместо этого Яромир помогает тренерскому штабу «Кладно».
Команда Ягра претендует на выход в Экстралигу — возможно, чех сыграет за «Кладно» уже в этом
Алексей Иванов