Ягру исполнилось 47 лет. И он по-прежнему в хоккее

Источник: РИА "Новости"

Легенде чешского хоккея Яромиру Ягру сегодня исполнилось 47 лет. Знаменитый нападающий взял перерыв в игровой карьере, но речи о ее завершении не идет.



Недавно Ягр пошутил в своем стиле: «Я не хочу играть в хоккей в 46 лет, и я не буду». Теперь чеху стукнуло 47, и он снова может выйти на лед.

Ягр не играл в этом сезоне из-за последствий травмы, полученной в прошлом сезоне. После НХЛ Яромир вернулся в Чехию, где ему принадлежит клуб первой лиги «Кладно», и играл за него, пока не травмировался.



Ягр тренируется с командой, но на матчи не выходит. Вместо этого Яромир помогает тренерскому штабу «Кладно».