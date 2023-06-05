Российский хоккеист стал обладателем Мемориального кубка

В финальном матче турнира «Квебек Ремтарс» уверенно обыграли «Сиэтл Тандербердс» (5:0). 19-летний россиянин стал автором первой шайбы, которая в итоге стала для его команды победной.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EXZ1wWFu1yM?start=35" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мемориальный кубок является главным трофеем в канадском юношеском хоккее. «Квебек Ремтарс» завоевал престижный титул в третий раз в своей истории. Ранее канадская команда выигрывала его в 1971 и 2006 году.

Всеволод Комаров задрафтован клубом НХЛ «Баффало Сейбрз» на драфте НХЛ-2022 под общим 134-м номером. В мае воспитанник челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» подписал с «Баффало» трехлетний контракт новичка.