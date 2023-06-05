Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.05
Вегас
Даллас
24
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
США
Латвия
ОТ
34
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
Канада
Германия
52
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
Все события
11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский хоккеист стал обладателем Мемориального кубка

Российский защитник Всеволод Комаров в составе канадского клуба «Квебек Ремтарс», выступающего в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), стал обладателем Мемориального кубка.

Наверх

В финальном матче турнира «Квебек Ремтарс» уверенно обыграли «Сиэтл Тандербердс» (5:0). 19-летний россиянин стал автором первой шайбы, которая в итоге стала для его команды победной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мемориальный кубок является главным трофеем в канадском юношеском хоккее. «Квебек Ремтарс» завоевал престижный титул в третий раз в своей истории. Ранее канадская команда выигрывала его в 1971 и 2006 году.

Всеволод Комаров задрафтован клубом НХЛ «Баффало Сейбрз» на драфте НХЛ-2022 под общим 134-м номером. В мае воспитанник челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» подписал с «Баффало» трехлетний контракт новичка.

Комаров завершил свой второй сезон в QMJHL. В регулярном чемпионате он провел 62 матча и набрал 39 (12+27) очков, а в плей-офф заработал 8 (1+7) очков в 18 играх.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бывший футболист «Реала» может продолжить карьеру в России
Хэмилтон пошутил над Неймаром, который сел в его болид
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь