Российский хоккеист стал обладателем Мемориального кубка
Российский защитник Всеволод Комаров в составе канадского клуба «Квебек Ремтарс», выступающего в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), стал обладателем Мемориального кубка.
Российский защитник Всеволод Комаров в составе канадского клуба «Квебек Ремтарс», выступающего в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), стал обладателем Мемориального кубка.
В финальном матче турнира «Квебек Ремтарс» уверенно обыграли «Сиэтл Тандербердс» (5:0). 19-летний россиянин стал автором первой шайбы, которая в итоге стала для его команды победной.
Мемориальный кубок является главным трофеем в канадском юношеском хоккее. «Квебек Ремтарс» завоевал престижный титул в третий раз в своей истории. Ранее канадская команда выигрывала его в 1971 и 2006 году.
Всеволод Комаров задрафтован клубом НХЛ «Баффало Сейбрз» на драфте НХЛ-2022 под общим 134-м номером. В мае воспитанник челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» подписал с «Баффало» трехлетний контракт новичка.
Комаров завершил свой второй сезон в QMJHL. В регулярном чемпионате он провел 62 матча и набрал 39 (12+27) очков, а в плей-офф заработал 8 (1+7) очков в 18 играх.