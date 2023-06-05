Тренера, который бил детей хоккейной клюшкой ждет суд
Бывшего тренера детской хоккейной команды, которого обвиняют в том, что он бил своих воспитанников клюшкой, ждет суд в Архангельской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Бывшего тренера детской хоккейной команды, которого обвиняют в том, что он бил своих воспитанников клюшкой, ждет суд в Архангельской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как установили следователи, 38-летний тренер с августа 2021-го больше года издевался над детьми. Особенно над теми, к кому испытывал личную неприязнь. Он хотел, чтобы они ушли из хоккейной команды.
«Систематически причинял детям физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий. В качестве орудия для нанесения ударов мужчина использовал хоккейную клюшку, которой наносил удары по различным частям тела воспитанников», — говорится в сообщении.
Тренер вину не признал.
Уголовное дело направлено в Вельский районный суд. Прокурор района в интересах несовершеннолетних заявил гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда