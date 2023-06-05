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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренера, который бил детей хоккейной клюшкой ждет суд

Бывшего тренера детской хоккейной команды, которого обвиняют в том, что он бил своих воспитанников клюшкой, ждет суд в Архангельской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Источник: Reuters

Как установили следователи, 38-летний тренер с августа 2021-го больше года издевался над детьми. Особенно над теми, к кому испытывал личную неприязнь. Он хотел, чтобы они ушли из хоккейной команды.

«Систематически причинял детям физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий. В качестве орудия для нанесения ударов мужчина использовал хоккейную клюшку, которой наносил удары по различным частям тела воспитанников», — говорится в сообщении.

Тренер вину не признал.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд. Прокурор района в интересах несовершеннолетних заявил гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда

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