17-летний Бедард — «Игрок года» по версии ИИХФ
Канадский форвард клуба «Реджайна Пэтс» Коннор Бедард признан лучшим игроком года по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Канадский форвард клуба «Реджайна Пэтс» Коннор Бедард признан лучшим игроком года по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Нападающий является фаворитом предстоящего драфта НХЛ.
Кроме Бедарда в список претендентов на приз входили нападающие Андерс Амбюль (Швейцария), Адам Фантилли (Канада), Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), защитник Мориц Зайдер (Германия) и вратарь Артур Шилов (Латвия).
Бедард в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира с 23 очками (9 шайб и 14 передач).
В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром канадского юниорского хоккея. Он набрал 143 очка (71+72) очка в 57 матчах регулярного чемпионата.