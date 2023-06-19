17-летний Бедард — «Игрок года» по версии ИИХФ

Источник: Пресс-служба IIHF

Нападающий является фаворитом предстоящего драфта НХЛ.

Кроме Бедарда в список претендентов на приз входили нападающие Андерс Амбюль (Швейцария), Адам Фантилли (Канада), Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), защитник Мориц Зайдер (Германия) и вратарь Артур Шилов (Латвия).

Бедард в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира с 23 очками (9 шайб и 14 передач).