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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

17-летний Бедард — «Игрок года» по версии ИИХФ

Канадский форвард клуба «Реджайна Пэтс» Коннор Бедард признан лучшим игроком года по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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Источник: Пресс-служба IIHF

Нападающий является фаворитом предстоящего драфта НХЛ.

Кроме Бедарда в список претендентов на приз входили нападающие Андерс Амбюль (Швейцария), Адам Фантилли (Канада), Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), защитник Мориц Зайдер (Германия) и вратарь Артур Шилов (Латвия).

Бедард в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира с 23 очками (9 шайб и 14 передач).

В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром канадского юниорского хоккея. Он набрал 143 очка (71+72) очка в 57 матчах регулярного чемпионата.

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