Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже

«Пойман шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в хоккейном клубе первой лиги. Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети. Хочу поблагодарить прокуратуру и сотрудников ABW за их приверженность делу защиты Родины», — написал Зебро.

По информации польского издания Wyborcza, 20-летний хоккеист в Польше находится с октября 2021 года и выполнял на польской территории различные задачи, среди которых была разведка критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Суд заключил россиянина под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.