Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже

«Пойман шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в хоккейном клубе первой лиги. Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети. Хочу поблагодарить прокуратуру и сотрудников ABW за их приверженность делу защиты Родины», — написал Зебро.
По информации польского издания Wyborcza, 20-летний хоккеист в Польше находится с октября 2021 года и выполнял на польской территории различные задачи, среди которых была разведка критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Суд заключил россиянина под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Полное имя подозреваемого не раскрывается, но газета обозначила задержанного как Максим С. Судя по описанию, задержанным является 20-летний уроженец Реутова Максим Сергеев, который выступал за клуб «Заглембе» из города Сосновец. За два сезона в Польше россиянин провел в общей сложности 48 матчей и набрал 14 (2+12) очков.