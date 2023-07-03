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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Ротенберг: Можем поехать в Индию, сыграть там в хоккей на траве

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС в плане развития хоккея.

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Источник: РИА "Новости"

«Недавно мы встречались с нашими друзьями из Индии. И мы как раз эти моменты обсуждали — каким может быть культурный обмен между Индией и Россией.

Какие варианты? Например, мы можем поехать в Индию, чтобы сыграть там в хоккей на траве. И в ответ мы приглашаем наших друзей из Индии сыграть с нами в хоккей на льду. Конечно, уйдет некоторое время на то, чтобы их подготовить и вывести на нужный уровень. Ну, а в хоккей на траве мы готовы играть. Потому что жизнь диктует свои условия. И мы готовы развиваться, работать.

У нас есть такой пример работы с Китаем, и мы понимаем, как это все выстраивать. Сейчас мы начинаем обсуждать форматы со странами БРИКС. Потому что в хоккей с шайбой можно играть и в Южной Африке, и в Бразилии, и в Китае, и в Индии. Как раз это те страны, которые нам нужны для развития и сотрудничества. Мы там будем продвигать хоккей с шайбой, сами сыграем в хоккей на траве. Это и есть сотрудничество между странами — мы готовы работать в этом направлении.

Посмотрите, как популярен хоккей на траве в Индии. Матчи там собирают по 90 тысяч зрителей. Это то, к чему нам нужно стремиться. Есть с чего брать пример. И мы будем работать. Собираемся строить там ледовые площадки, развивая при этом очень популярные традиционные виды спорта — я говорю о том же хоккее на траве», — сказал Ротенберг журналистам выступая на гала-ужине «Мы вместе», который посвящен победе сборной «Россия 25» в прошедшей в мае Суперсерии.

Сборная Индии за всю историю выступления на Олимпийских играх завоевала десять золотых наград, восемь из которых — в хоккее на траве. Российские сборные по хоккею на траве в последний раз выступали на Играх в 1992 году.

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Ротенберг: Можем поехать в Индию, сыграть там в хоккей на траве
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