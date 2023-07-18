Из-за секс-скандала Nike разорвала контракт с Федерацией хоккея Канады
Компания спортивных товаров Nike, которая была партнером федерации с 1999 года, прекратила свое сотрудничество с Федерацией хоккея Канады (Hockey Canada).
Компания спортивных товаров Nike, которая была партнером федерации с 1999 года, прекратила свое сотрудничество с Федерацией хоккея Канады (Hockey Canada).
Компания Nike объявила о прекращении сотрудничества с Федерацией хоккей Канады на фоне сексуального скандала с участием игроков молодежной сборной страны. Компания спортивных товаров была партнером федерации с 1999 года.
«Nike больше не является спонсором Hockey Canada. Мы продолжим предоставлять товары для хоккея спортсменам Hockey Canada в рамках нашего партнерства с Международной федерацией хоккея (IIHF), но наше индивидуальное спонсорство с федерацией закончилось»,— сообщил представитель Nike.
В мае 2022 года появилась информация, что 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере. Ответчиками по делу были названы Федерация хоккея Канады, Канадская хоккейная лига (CHL), а также восемь неназванных игроков CHL, среди которых были члены молодежной сборной Канады 2018 года. Обвинения в адрес игроков тогда не были доказаны в суде, иск в итоге был отозван после соглашения между женщиной и Федерацией хоккея Канады.
Hockey Canada в середине июля 2022 года объявила о возобновлении расследования предполагаемого сексуального насилия со стороны бывших игроков молодежной сборной, а также принесла извинения за недостаточную реакцию на обвинения. В октябре совет директоров Hockey Canada ушел в отставку, свой пост также оставил генеральный директор Скотт Смит.