Чемпион мира по хоккею из Финляндии завершил карьеру из-за проблем с сердцем
38-летний финский защитник Сами Леписте поиграл в своей карьере и в КХЛ, и в НХЛ.
38-летний финский защитник Сами Леписте поиграл в своей карьере и в КХЛ, и в НХЛ.
Чемпион мира по хоккею в составе сборной Финляндии Сами Леписте завершил карьеру из-за проблем с сердцем, сообщает на своем официальном сайте последний клуб в карьере Леписте — ХИФК.
Заболевание у 38-летнего защитника было выявлено во время медицинского осмотра.
«После обследования мне порекомендовали больше не играть. Риск небольшой, но всё же есть. Я очень хотел быть частью команды ХИФК, но здоровье на первом месте», — сказал Леписте.
В минувшем сезоне финн играл за швейцарский клуб «Тайгерз». В Континентальной хоккейной лиге защитник выступал за финский «Йокерит», чешский «Лев», ярославский «Локомотив», екатеринбургский «Автомобилист» и уфимский «Салават Юлаев». В НХЛ Леписте защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз», «Финикс Койотис», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс».
В составе сборной Финляндии Леписте стал победителем чемпионата мира 2011 года и бронзовым призером мирового первенства 2008 года, а также завоевал две бронзовые медали Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.