Чемпион мира по хоккею из Финляндии завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Чемпион мира по хоккею в составе сборной Финляндии Сами Леписте завершил карьеру из-за проблем с сердцем, сообщает на своем официальном сайте последний клуб в карьере Леписте — ХИФК.

Заболевание у 38-летнего защитника было выявлено во время медицинского осмотра.

«После обследования мне порекомендовали больше не играть. Риск небольшой, но всё же есть. Я очень хотел быть частью команды ХИФК, но здоровье на первом месте», — сказал Леписте.

В минувшем сезоне финн играл за швейцарский клуб «Тайгерз». В Континентальной хоккейной лиге защитник выступал за финский «Йокерит», чешский «Лев», ярославский «Локомотив», екатеринбургский «Автомобилист» и уфимский «Салават Юлаев». В НХЛ Леписте защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз», «Финикс Койотис», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс».