Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Фоторепортажи
8Российские спортсмены, сменившие гражданство
13Уимблдон только в белом. Как менялась теннисная мода
16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион мира по хоккею из Финляндии завершил карьеру из-за проблем с сердцем

38-летний финский защитник Сами Леписте поиграл в своей карьере и в КХЛ, и в НХЛ.

Наверх
Источник: AFP 2023

Чемпион мира по хоккею в составе сборной Финляндии Сами Леписте завершил карьеру из-за проблем с сердцем, сообщает на своем официальном сайте последний клуб в карьере Леписте — ХИФК.

Заболевание у 38-летнего защитника было выявлено во время медицинского осмотра.

«После обследования мне порекомендовали больше не играть. Риск небольшой, но всё же есть. Я очень хотел быть частью команды ХИФК, но здоровье на первом месте», — сказал Леписте.

В минувшем сезоне финн играл за швейцарский клуб «Тайгерз». В Континентальной хоккейной лиге защитник выступал за финский «Йокерит», чешский «Лев», ярославский «Локомотив», екатеринбургский «Автомобилист» и уфимский «Салават Юлаев». В НХЛ Леписте защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз», «Финикс Койотис», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс».

В составе сборной Финляндии Леписте стал победителем чемпионата мира 2011 года и бронзовым призером мирового первенства 2008 года, а также завоевал две бронзовые медали Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 РФС отстранил двух футболистов за ставки на матчи
Чемпион мира по хоккею из Финляндии завершил карьеру из-за проблем...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь