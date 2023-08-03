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16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер хоккейный тренер, воспитавший Яшина и Хабибуллина

Заслуженный тренер РСФСР по хоккею Герман Чумачек умер в возрасте 73 лет.

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Источник: Reuters

О смерти хоккейного специалиста сообщил на своем сайте екатеринбургский «Автомобилист».

Уроженец Нижнего Тагила Герман Чумачек являлся воспитанником свердловского клуба «Спартак». В 1968 году вместе с «Автомобилистом» Чумачек выиграл первенство СССР среди юниоров, далее выступал в орском «Южном Урале», хабаровском СКА и новоуральском «Кедре».

Закончив игровую карьеру, Герман Григорьевич посвятил себя тренерской деятельности и подготовке начинающих хоккеистов. Через работу с ним прошло не одно поколение уральских игроков. Он вырастил Алексея Яшина, Николая Хабибулина, Владимира Малахова и многих других звезд хоккея.

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