Умер хоккейный тренер, воспитавший Яшина и Хабибуллина
Заслуженный тренер РСФСР по хоккею Герман Чумачек умер в возрасте 73 лет.
Заслуженный тренер РСФСР по хоккею Герман Чумачек умер в возрасте 73 лет.
О смерти хоккейного специалиста сообщил на своем сайте екатеринбургский «Автомобилист».
Уроженец Нижнего Тагила Герман Чумачек являлся воспитанником свердловского клуба «Спартак». В 1968 году вместе с «Автомобилистом» Чумачек выиграл первенство СССР среди юниоров, далее выступал в орском «Южном Урале», хабаровском СКА и новоуральском «Кедре».
Закончив игровую карьеру, Герман Григорьевич посвятил себя тренерской деятельности и подготовке начинающих хоккеистов. Через работу с ним прошло не одно поколение уральских игроков. Он вырастил Алексея Яшина, Николая Хабибулина, Владимира Малахова и многих других звезд хоккея.