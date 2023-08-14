Овечкин рассказал, когда в Москве построят его хоккейную академию

«Для подготовки детей мы сейчас строим академию в Мневниках. Думаю, она будет готова через три года.



Самое главное — это подарить радость детям, родителям. Я помню, когда сам был в этом возрасте, каждый турнир — это память на всю жизнь. Тем более когда есть знаменитые хоккеисты, как те же Кузнецов, Фетисов, Касатонов, и очень много известных людей, и есть возможность с ними пообщаться, пожать руку, сделать фотографию. Это дорогого стоит», — цитирует Овечкина ТАСС.