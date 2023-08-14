Овечкин рассказал, когда в Москве построят его хоккейную академию
Хоккейная академия имени Александра Овечкина может быть построена через три года.
Хоккейная академия имени Александра Овечкина может быть построена через три года.
«Для подготовки детей мы сейчас строим академию в Мневниках. Думаю, она будет готова через три года.
Самое главное — это подарить радость детям, родителям. Я помню, когда сам был в этом возрасте, каждый турнир — это память на всю жизнь. Тем более когда есть знаменитые хоккеисты, как те же Кузнецов, Фетисов, Касатонов, и очень много известных людей, и есть возможность с ними пообщаться, пожать руку, сделать фотографию. Это дорогого стоит», — цитирует Овечкина ТАСС.
О строительстве академии было объявлено пресс-службой столичного департамента городского имущества. Департамент предоставил академии в аренду земельный участок без торгов на пять лет. За это время в Хорошево-Мневниках должны возвести здание ледовой арены, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации.