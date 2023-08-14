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11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин рассказал, когда в Москве построят его хоккейную академию

Хоккейная академия имени Александра Овечкина может быть построена через три года.

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Источник: Reuters

«Для подготовки детей мы сейчас строим академию в Мневниках. Думаю, она будет готова через три года.

Самое главное — это подарить радость детям, родителям. Я помню, когда сам был в этом возрасте, каждый турнир — это память на всю жизнь. Тем более когда есть знаменитые хоккеисты, как те же Кузнецов, Фетисов, Касатонов, и очень много известных людей, и есть возможность с ними пообщаться, пожать руку, сделать фотографию. Это дорогого стоит», — цитирует Овечкина ТАСС.

О строительстве академии было объявлено пресс-службой столичного департамента городского имущества. Департамент предоставил академии в аренду земельный участок без торгов на пять лет. За это время в Хорошево-Мневниках должны возвести здание ледовой арены, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации.

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Овечкин рассказал, когда в Москве построят его хоккейную академию
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