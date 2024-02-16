Валерий Харламов. Олицетворение советского хоккея

Им восхищались не только в СССР, но и в Канаде. С момента его трагической смерти прошло уже больше 40 лет, но память о нем до сих пор остается в сердцах миллионов болельщиков. Глыба советского спорта, историю которого нужно знать всем.

В этом году легендарному хоккеисту исполнилось бы 76 лет.

Детство и юность

Будущая звезда советского хоккея появилась на свет 14 января 1948 года в Москве. Отец — Борис Сергеевич, работал слесарем-испытателем на заводе «Коммунар». Там же токарем-револьверщицей трудилась Кармен Ориве-Абад — испанка из Басконии. Его родители могли никогда и не встретиться, если бы не гражданская война в Испании. В 1937 году в 12-летнем возрасте Кармен была эвакуирована в СССР. В новой стране она получила имя Бегония. Через 10 лет Борис и Бегония познакомились на танцах и с тех пор больше не расставались.

Своего первенца пара назвала в честь летчика Валерия Чкалова. От матери ему досталась не только необычная внешность, но и басконская кровь. Спустя год у пары родилась дочь, которую назвали Татьяна.

Валерий Харламов в детстве с родителями и сестрой

В 1956 году у Бегонии появилась возможность вернуться на родину. Она забрала детей и уехала в Бильбао с целью остаться там навсегда. В Стране Басков Харламов посещал местную школу и успел овладеть испанским языком. Там же у Валерия зародилась любовь к спорту — но не к хоккею, а к футболу. В том году «Атлетик» впервые после войны стал чемпионом Испании, обойдя на один балл «Барселону». В Бильбао Валерий сутками напролет гонял мяч, а один из его испанских друзей спустя годы дорос до основного вратаря «Атлетика». Через семь месяцев из-за тоски по Союзу и мужу Бегония с детьми все-таки вернулась в Москву. С тех пор Харламов был преданным болельщиком московского «Торпедо».

Валерий футбол любил едва ли не больше хоккея. Любой случай использовал, чтобы в футбол сыграть. Борис Харламов отец Валерия Харламова

В детстве Харламов был крайне болезненным ребенком. С рождения у него была диспепсия (неусвоение пищи), из-за чего он подолгу лежал в больницах. По признанию родителей, до 13-летнего возраста Валерий схватил все болезни, которые можно было схватить. Весной 1961 года Харламов заболел ангиной, которая дала серьезные осложнения на его организм. Врачи обнаружили у ребенка порок сердца и поставили диагноз ревмокардит. С того момента Валере запретили любую физическую активность, вплоть до школьных уроков физкультуры.

Несмотря на слабый организм и запреты врачей, Харламов тайком от родителей смог записаться в хоккейную секцию ЦСКА. Небольшой рост мальчика ввел в заблуждение тренеров, из-за чего он попал в группу на год младше. Спустя некоторое время Валерий справился со своими болезнями и, пройдя через жесточайший отбор, был зачислен в армейскую школу.

Начало карьеры

В 1967 году Харламова начали аккуратно подводить к команде мастеров. Весной 19-летний хоккеист блеснул в финальном турнире юниорского чемпионата СССР в Минске, чем обратил на себя внимание главного тренера ЦСКА Анатолия Тарасова. Тот первое время не видел в юном Харламове серьезных задатков, наивно полагая, что его небольшие габариты (на тот момент его рост составлял 174 см) не позволят перенести все таланты во взрослый хоккей. Тарасов позволил молодому хоккеисту пройти летние сборы с основной командой ЦСКА. После них Харламов сильно изменился физически и серьезно оброс мышечной массой.

В октябре 1967 года Харламов дебютировал за главную команду ЦСКА в выездном матче против «Сибири» (9:0). В своем первом матче на профессиональном уровне молодой нападающий не сумел отличиться результативными действиями. Через неделю Харламова вместе с защитником Александром Гусевым отправили набираться опыта в чебаркульскую «Звезду», которая выступала во второй союзной лиге. Причем Харламов шел в довесок к Гусеву, который был отцеплен от основы за пьянство.

В Чебаркуле Харламов заблистал сразу. За четыре месяца он провел за «Звезду» 40 матчей, забросил 34 шайбы и помог провинциальной команде завоевать повышение в классе. В марте 1968 года хоккеист вернулся в ЦСКА и до конца сезона провел за «армейцев» еще 14 матчей. В следующем сезоне Харламов сумел закрепиться в основном составе ЦСКА и на постоянной основе начал играть в звене с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым. Тройка молодых нападающих играла ярко и результативно, забросив в сезоне-1968/69 ровно 100 шайб. В первом полноценном сезоне за ЦСКА Харламов провел 42 матча и набрал 49 (37+12) очков.

Слева направо: Борис Михайлов, Владимир Петров и Валерий Харламов | Источник: РИА "Новости"

В декабре 1968 года Харламова вызвали во вторую сборную СССР, после которой он получил вызов в основную команду на две выставочные игры с Канадой. С того момент тройка Михайлов — Петров — Харламов начала играть в сборной СССР на постоянной основе. В 1969 году главный тренер сборной Аркадий Чернышев решил взять хоккеистов на чемпионат мира в Стокгольм, который завершился победой советской сборной. 21-летний Харламов набрал в 10 матчах 13 (6+7) очков и стал третьим самым результативным игроком команды. По возвращении в Москву Харламову и его партнерам по тройке было присвоено звание заслуженных мастеров спорта.

Когда я попал в эту тройку, у меня был только один козырь — неплохая и, как говорили тренеры, нестандартная обводка. Именно Володя и Борис сделали меня Харламовым. Валерий Харламов

В легендарной тройке Михайлов играл на левом краю и идеально исполнял роль снайпера. Петров играл центрального нападающего, отвечал за силовые приемы и расчистку пути к воротам. Харламов играл справа и был главным технарем, дриблером и диспетчером. Бросал по воротам он не так часто, зато голевых передач отдавал неимоверное количество. Их идеальное взаимопонимание между собой до сих пор является эталоном сыгранности во всем хоккейном мире.

Мы понимаем друг друга не с полуслова, а с полубуквы. Я знаю, что они могут предпринять в то или иное мгновение, догадываюсь об их решении, даже если они смотрят куда-то в другую сторону. Точнее говоря, я не столько знаю, сколько чувствую это. Валерий Харламов

Постепенно Харламов стал одним из ведущих хоккеистов в стране. В сезоне-1970/71 он стал лучшим бомбардиром, забросив в ворота соперников 40 шайб. В решающем матче ЧМ-1971 против шведов Харламов стал автором переломной шайбы, которая позволила советской сборной завоевать девятый чемпионский титул подряд. На Олимпиаде в Саппоро Харламова развели с Михайловым и Петровым, что, впрочем, не помешало ему закончить турнир в статусе лучшего бомбардира и впервые стать олимпийским чемпионом.

Суперсерия-1972

Главным турниром в карьере Харламова стала Суперсерия СССР — Канада, открывшая новую эру мирового хоккея. Советские хоккеисты провалили начало игры, дважды пропусти в дебюте матча. Харламов солировал во втором периоде, оформил дубль и проложил дорогу к исторической победе над командой канадских профессионалов — 7:3. Обе шайбы № 17 забил на индивидуальном мастерстве, благодаря своей быстрой обводке и резкому броску. В обоих случаях ситуация едва ли располагала к голу, но к удивлению тренерского штаба, зрителей и самих игроков канадской сборной, дело завершилось взятием ворот.

Именно Харламов надломил нашу могучую команду, снял вопрос о победителе. Я такой игры нападающего больше не видел. Кен Драйден вратарь сборной Канады

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240215&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ходит легенда, что уже после первого матча на Харламова вышли представители «Торонто» с предложением перебраться в НХЛ. Владелец «Мэйпл Лифс» Гарольд Баллард был готов предложить миллион долларов, чтобы заполучить в свою команду «этого русского». На предложение канадцев Харламов, якобы, шутливо ответил, что без Петрова и Михайлова никуда не поедет. Существуют подтверждения этой истории как с советской, так и с канадской стороны, однако учитывая личность одиозного владельца «Торонто», слова про миллион долларов вряд ли были серьезным намерением перевезти Харламова за океан.

Харламов продолжил изумлять канадскую публику и в следующих играх. В третьем матче он сумел забросить в меньшинстве, благодаря чему советской сборной удалось свести матч к ничьей — 4:4. В четвертой игре Харламов записал на свой счет две результативные передачи и помог советской сборной одержать вторую победу — 5:3. В канадской части Суперсерии Харламов смотрелся как хоккеист из другой эпохи и вместе с Третьяком очень быстро сумел занять умы и сердца местной аудитории.

Спустя две недели Суперсерия переехала в Москву. В пятом матче Харламов принял участие в двух решающих заброшенных шайбах пятого матча и помог советской сборной одержать третью победу — 5:4. Канадцы осознавали, что победа в Суперсерии стремительно от них уплывает, ведь для итогового успеха им надо было кровь из носу брать три оставшиеся матча. При этом совладать с Харламовым, который раз за разом создавал остроту у канадских ворот, им никак не удавалось. В шестой игре они решили вывести № 17 из игры и объявили на него настоящую охоту на льду. Харламов страдал от грязных приемов канадцев на протяжении двух периодов, пока Бобби Кларк не нанес ему клюшкой рубящий удар по лодыжке и окончательно не вывел нападающего из строя.

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Следующую игру Харламов пропустил, но перед заключительным матчем сумел найти в себе силы выйти на лед. Руки и бойцовский характер остались с ним, но фирменные ускорения и финты со сломанной лодыжкой были уже невозможны. Харламов сумел записать на свой счет результативную передачу. После двух периодов советские хоккеисты вели со счетом 5:3, однако заключительный отрезок решающей игры целиком остался за канадцами. Три заключительные игры канадцы выиграли с минимальным перевесом и одержали итоговую победу в Суперсерии за счет большего числа побед — четыре против трех.

То, что сделал Кларк, было подло, но полностью понятно. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что с Харламовым Советы выиграли бы эту серию. Марк Мэдден американский спортивный журналист

Несмотря на итоговый результат, Харламов в очном противостоянии с канадскими профессионалами смог завоевать всеобщее признание в международном хоккее. Через два года советские хоккеисты сумели взять у канадцев убедительный реванш в Суперсерии-1974. Харламов забросил всего две шайбы, но обе были признаны шедеврами. Первая позднее стала визитной карточкой советского хоккеиста.

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В 1975 году Харламов отправился с ЦСКА в турне по Северной Америке. За океаном русского хоккеиста уже встречали как суперзвезду — его появление на льду всегда сопровождалось бурными овациями. Харламов забил четыре шайбы, отдал три голевые передачи и стал лучшим бомбардиром в составе «армейцев». Но без скандала не обошлось — в заключительной игре против «Филадельфии» канадский защитник Эд ван Имп встретил Харламова прямым ударом локтем в голову, отправив того в нокдаун. За откровенно грубый прием канадец не получил даже малый штраф, из-за чего тренерский штаб ЦСКА даже увел хоккеистов в раздевалку. Позднее «армейцев» все же уговорили вернуться на площадку и доиграть матч до конца.

Удар был настолько сильным и неожиданным, что я грохнулся на лед. В глазах у меня потемнело. Кажется, на несколько секунд я даже потерял сознание. И первая мысль — надо обязательно встать. Несколько секунд мускулы не слушались меня, но кое-как поднялся. Валерий Харламов

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240218&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первая автомобильная авария

В феврале 1976 года Харламов завоевал вторую золотую олимпийскую медаль в Инсбруке, став автором победной шайбы в решающей игре с Чехословакией (4:3). Через два месяца хоккеист пополнил свою коллекцию наград призом лучшему нападающему чемпионата мира. По возвращении домой 28-летний Харламов сыграл свадьбу. Избранницей прославленного хоккеиста стала 19-летняя Ирина Смирнова, которая на тот момент уже родила ему сына Александра.

Спустя 12 дней после свадьбы молодая пара попала в серьезную автомобильную аварию на Ленинградском шоссе. Харламов вместе с женой ночью возвращался из гостей. Валерий попытался обогнать медленно ехавший перед ним грузовик, но при выезде на встречную полосу не заметил несущееся на него такси. Резко вывернув влево, он съехал с дороги и врезался в столб. Жена Харламова отделалась испугом, а вот хоккеисту повезло сильно меньше.

Мне стало жутко, когда я увидел, во что превратилась его «Волга»: страшно было подумать, что с ним самим. У Валеры обнаружили переломы ребер, голени, сотрясение мозга и множество ушибов. Олег Белаковский врач ЦСКА и сборной СССР

Многие врачи считали, что Харламов в лучшем случае сможет просто ходить, и советовали ему подумать о завершении карьеры. Хоккеист перенес несколько непростых операций в Главном военном госпитале Москвы. В палате ему соорудили специальную спортивную комнату, благодаря которой он уже в августе сумел встать на ноги.

Осенью Харламов вернулся на лед и набирал форму, тренируясь с восьмилетними мальчишками на катке. 16 ноября 1976 года в домашнем матче против «Крыльев Советов» состоялось официальное возвращение Харламова на лед. За день до матча тренерский штаб армейцев обратился к хоккеистам «Крыльев» с просьбой не играть против Харламова слишком жестко. Соперники отнеслись к этой просьбе с пониманием и уже на четвертой минуте матча Харламов забил гол, который был встречен продолжительными овациями дворца спорта в Лужниках.

Спустя месяц Харламов триумфально вернулся в сборную и уже в первом матче оформил хет-трик в ворота сборной Швеции (4:2). Восстановив былые кондиции, хоккеист был включен в состав сборной на чемпионат мира 1977 года в Вене. С того турнира сборная СССР вернулась с бронзовыми наградами, что было расценено партийным руководством страны как провал. Главный тренер советской сборной Борис Кулагин оставил свой пост, на его место пришел Виктор Тихонов.

Тихонов вдохнул новую жизнь как в сборную, так и в легендарную тройку. При нем были выиграны два чемпионата мира и Кубок Вызова, в котором советская сборная в трехматчевой серии одержала победу над сборной НХЛ. Однако самый главный турнир четырехлетия обернулся полной катастрофой. В решающем матче олимпийского турнира в Лейк-Плэсиде советская сборная уступила команде США (3:4), целиком составленной из хоккеистов-студентов. Наибольшую порцию критики после этого матча получили Михайлов, Петров и Харламов, которые в целом проводили неплохой турнир, но в ключевой игре с американцами как будто бы испарились.

Провал на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде привел к распаду легендарной тройки Михайлов — Петров — Харламов. В декабре 1980 года карьеру завершил 36-летний Борис Михайлов, а спустя полгода коньки на гвоздь повесил 33-летний Владимир Петров. Аналогичное решение напрашивалось и от Харламова, но он решил продолжить играть и стал наставником для молодых Сергея Макарова, Владимира Крутова, Андрея Хомутова и Алексея Касатонова. Без старых партнеров по звену Харламов уже не был так хорош, как раньше. Впервые в карьере его результативность в чемпионате СССР упала ниже одного балла в среднем за игру.

Гибель

Сезон-1981/82 должен был стать последним в карьере Харламова, после чего он планировал стать детским тренером. Сезон был особенным, так как в сентябре сборная СССР должна была выступить на Кубке Канады, на котором собирались сильнейшие хоккеисты планеты. Харламов готовился сыграть в Канаде, но в последний момент Тихонов отцепил его от сборной. В итоге, хоккеист в подавленном душевном состоянии остался в Москве.

25 августа сборная отправилась в Канаду, а Харламов должен был вернуться в расположение ЦСКА. По воспоминаниям близких, следующие два дня, которые ему оставалось жить, он провел в депрессии и не мог заснуть. Вечером 26 августа семья Харламова собралась у тещи на даче в подмосковной деревне Покровка. На следующее утро у Валерия была запланирована тренировка, поэтому рано утром «Волга» Харламовых двинулась обратно в Москву. Валерий выехал из поселка, после чего из-за усталости решил уступить место за рулем своей жене Ирине, которая не имела серьезного водительского стажа.

Трагедия случилась в семь часов утра, и вновь на Ленинградском шоссе. Жена хоккеиста Ирина не справилась с управлением на мокрой дороге, машину вынесло на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовиком ЗИЛ, до отказа забитым запчастями. Смерть Харламова наступила мгновенно, причиной тому стал разрыв внутренних органов. Его руки были протянуты к рулю — судя по всему, в последний момент он пытался выправить машину из рокового заноса. Вместе с Харламовым погиб двоюродный брат жены Сергей, находившийся на заднем сидении. Ирина же скончалась через десять минут после аварии. Пятилетний Саша и трехлетняя Бегонита в одночасье лишились обоих родителей и стали полными сиротами.

Днем к нам на дачу приехала милиция. Ее встретила бабушка. Мне с сестрой — она была совсем маленькая — ничего не сказали. Отвезли в Москву. На похоронах я не был. Но все и так понял. Меня не пытались обманывать — говорить, что папа с мамой куда-то надолго уехали. Правда, тогда все это воспринималось по-детски. Александр Харламов сын Валерия Харламова

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240216&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость о гибели Харламова дошла до советских хоккеистов за несколько часов до выставочного матча с Канадой и привела команду в шоковое состояние. Некоторые хоккеисты хотели покинуть расположение сборной и улететь на похороны в Москву, но технически быстро осуществить перелет из Виннипега не представлялось возможным. Прошло командное собрание, на котором хоккеисты дали слово, что выиграют Кубок Канады в память о Харламове. Свое слово они сдержали, разгромив в финале канадцев со счетом 8:1. Вся сборная после триумфального Кубка Канады прямо из аэропорта Шереметьево отправилась на Кунцевское кладбище, чтобы проститься с бывшим партнером по команде.

В безвременной кончине прославленного хоккеиста часто обвиняли Тихонова, а в народе и вовсе укоренился миф, что тренер сборной из-за личной неприязни отцепил нападающего, находящегося на пике своих физических возможностей. Едва ли это бы так. На момент трагедии Харламову было уже 33 года, и он был изрядно измучен болями в голеностопе, что было следствием первой аварии. Это отражалось и на его результативности — по итогам сезона-1980/81 Харламов не входил даже в двадцатку лучших бомбардиров чемпионата СССР. Тихонов отцепил нападающего по вполне спортивным причинам. Но по-человечески, возможно, стоило дать Харламову возможность завершить карьеру на большом турнире. Со слов сестры хоккеиста, Тихонов был единственным, кто не выразил слова соболезнования родителям по поводу их тяжелой утраты.

Наследие

Великий хоккеист так и не узнал, каким запомнят его потомки. В хоккейной истории Харламов остался гениальным игроком и символом советского хоккейного величия. При этом он не может похвастать бомбардирскими рекордами или какими-то невероятными индивидуальными достижениями. Харламов лишь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР и дважды получал «Золотую клюшку» — приз лучшему советскому хоккеисту. Но его филигранная техника и яркая игра, которую он демонстрировал на льду, не могли оставить равнодушными миллионы болельщиков по обе стороны океана. Многим из них было достаточно лишь одного взгляда, чтоб навсегда стать поклонником явления по имени Валерий Харламов.

В 1998 году Харламов был введен в Зал славы ИИХФ, а в 2005 году — в Зал хоккейной славы в Торонто. Вместе с Владиславом Третьяком они стали единственными хоккеистами, никогда не игравшими в НХЛ, кто был удостоен этой чести.

В сборной России и ЦСКА за Харламовым был навечно закреплен № 17. Именно из-за этого, например, Илья Ковальчук был вынужден играть в сборной под № 71. В 1992 году свитер с 17-м номером в ЦСКА перешел к сыну Харламова Александру, который стал игроком обоймы «армейцев» уже в 16 лет. Спустя месяц после дебюта за ЦСКА Харламов-младший забил в дерби «Спартаку». Дважды сын Харламова ездил на молодежный чемпионат мира, где забросил шесть шайб и помог сборной России выиграть серебро и бронзу.

Таланты Харламова-младшего высоко оценил «Вашингтон», задрафтовавший его в середине первого раунда. Но в НХЛ сын Харламова не провел ни одного матча и после пяти сезонов скитания по фарм-клубам вернулся в Россию. На Родине Александр успел поиграть в «Динамо», «Витязе» и СКА, но особых успехов не добился. В 29 лет Харламов-младший завершил игровую карьеру. Сейчас он является директором по хоккейным операциями в нижегородском «Торпедо».

Именем Харламова назван главный трофей Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В 2023 году его обладателем стала нижегородская «Чайка» — фарм-клуб «Торпедо». Таким образом, Александр сумел поднять над своей головой Кубок Харламова в качестве хоккейного функционера.

В честь Харламова также названы один из дивизионов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), площадь у домашней арены ЦСКА, несколько хоккейных арен и академий, а также астероид. Жизненный путь Харламова нашел отражение в художественном фильме «Легенда № 17», который положил начало тренду в российском кинематографе на спортивные драмы, повествующие о культовых моментах в истории советского спорта.