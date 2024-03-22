Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо М
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Тампа-Бэй
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Чикаго
40
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Монреаль
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Сиэтл
31
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Авангард
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Баффало
83
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Рейнджерс
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Филадельфия
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Виннипег
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Сент-Луис
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Нэшвилл
03
Все события
11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Милохин в Казахстане сыграл в хоккей и забросил шайбу: видео

Блогер Даня Милохин показал, как играет в хоккей в тренировочном сборе, где занимается боксерской подготовкой.

Источник: РИА "Новости"
Во время загрузки произошла ошибка.

В середине февраля Милохин выиграл дебютный боксерский поединок на турнире Alpha Fight Series. Соперником блогера в выставочном поединке стал его коллега из Индии Аджмал Хан. Бой завершился победой 22-летнего Милохина в первом раунде техническим нокаутом.

Вместе с Милохиным в Казахстане находится и его тренер по боксу Зорик Степанян. Он выложил видео, где блогер забрасывает шайбу.

«Талантливый человек талантлив во всем», — прокомментировали игру Милохина в соцсетях.

 Захарян рассказал про первые полгода в «Реал Сосьедаде»
Японская пара не вышла на награждение ЧМ по фигурному катанию
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь