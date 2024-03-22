Милохин в Казахстане сыграл в хоккей и забросил шайбу: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=57e3777893ae3faa&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240864" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В середине февраля Милохин выиграл дебютный боксерский поединок на турнире Alpha Fight Series. Соперником блогера в выставочном поединке стал его коллега из Индии Аджмал Хан. Бой завершился победой 22-летнего Милохина в первом раунде техническим нокаутом.

Вместе с Милохиным в Казахстане находится и его тренер по боксу Зорик Степанян. Он выложил видео, где блогер забрасывает шайбу.