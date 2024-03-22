Милохин в Казахстане сыграл в хоккей и забросил шайбу: видео
Блогер Даня Милохин показал, как играет в хоккей в тренировочном сборе, где занимается боксерской подготовкой.
Блогер Даня Милохин показал, как играет в хоккей в тренировочном сборе, где занимается боксерской подготовкой.
В середине февраля Милохин выиграл дебютный боксерский поединок на турнире Alpha Fight Series. Соперником блогера в выставочном поединке стал его коллега из Индии Аджмал Хан. Бой завершился победой 22-летнего Милохина в первом раунде техническим нокаутом.
Вместе с Милохиным в Казахстане находится и его тренер по боксу Зорик Степанян. Он выложил видео, где блогер забрасывает шайбу.
«Талантливый человек талантлив во всем», — прокомментировали игру Милохина в соцсетях.