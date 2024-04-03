Ротенберг объявил состав сборной России на матчи в Казахстане

2 мая в рамках турнира в Казахстане национальная команда сыграет с Казахстаном, 4 мая с Белоруссией, оба матча пройдут в Астане. В рамках турне Россия проведет 3 матча с Белоруссией (6 мая, 9 мая, 11 мая), они пройдут в Омске, Туле и Минске соответственно.