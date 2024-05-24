Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Эдмонтон
ОТ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Швейцария
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Канада
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Швеция
Финляндия
ОТ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
США
Чехия
Хоккей. НХЛ
25.05
Рейнджерс
Флорида
Все события
13:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратаря «Металлурга» обманули от лица гендиректора команды

Голкипер новокузнецкого «Металлурга» Максим Клоберданец стал жертвой мошенников, сообщает телеграм-канал Baza.

Металлург Нк
Источник: ХК "Металлург" Новокузнецк

По информации источника, несколько дней назад хоккеист получил сообщение от человека, представившегося генеральным директором «Металлурга» Андреем Денякиным. Он заверил спортсмена, что мошенники от его имени хотят взять кредиты и отправить деньги на финансирование ВСУ. Также Клоберданецу сообщили, что через какое-то время с ним свяжется сотрудник ФСБ и сообщит о дальнейших действиях.

Позднее, мошенник представившийся сотрудником ФСБ, убедил 23-летнего спортсмена взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный счет». В общей сложности было взято в кредитов в разных банках на сумму около трех миллионов рублей.

После того, как хоккеист перевел деньги на указанный счет он обратился к руководству клуба и рассказал о том, что сделал все как ему сказали. В клубе ответили, что со спортсменом никто не связывался. На следующий день Клоберданец обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Максим Колоберданец перешел в новокузнецкий «Металлург» в декабре 2023 года. Ранее он выступал за клуб ВХЛ «Рязань», а также дебютировал в КХЛ в составе «Витязя», за который провел восемь матчей.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь