Вратаря «Металлурга» обманули от лица гендиректора команды

По информации источника, несколько дней назад хоккеист получил сообщение от человека, представившегося генеральным директором «Металлурга» Андреем Денякиным. Он заверил спортсмена, что мошенники от его имени хотят взять кредиты и отправить деньги на финансирование ВСУ. Также Клоберданецу сообщили, что через какое-то время с ним свяжется сотрудник ФСБ и сообщит о дальнейших действиях.

Позднее, мошенник представившийся сотрудником ФСБ, убедил 23-летнего спортсмена взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный счет». В общей сложности было взято в кредитов в разных банках на сумму около трех миллионов рублей.

После того, как хоккеист перевел деньги на указанный счет он обратился к руководству клуба и рассказал о том, что сделал все как ему сказали. В клубе ответили, что со спортсменом никто не связывался. На следующий день Клоберданец обратился с заявлением в правоохранительные органы.