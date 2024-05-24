Вратаря «Металлурга» обманули от лица гендиректора команды
Голкипер новокузнецкого «Металлурга» Максим Клоберданец стал жертвой мошенников, сообщает телеграм-канал Baza.
Голкипер новокузнецкого «Металлурга» Максим Клоберданец стал жертвой мошенников, сообщает телеграм-канал Baza.
По информации источника, несколько дней назад хоккеист получил сообщение от человека, представившегося генеральным директором «Металлурга» Андреем Денякиным. Он заверил спортсмена, что мошенники от его имени хотят взять кредиты и отправить деньги на финансирование ВСУ. Также Клоберданецу сообщили, что через какое-то время с ним свяжется сотрудник ФСБ и сообщит о дальнейших действиях.
Позднее, мошенник представившийся сотрудником ФСБ, убедил 23-летнего спортсмена взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный счет». В общей сложности было взято в кредитов в разных банках на сумму около трех миллионов рублей.
После того, как хоккеист перевел деньги на указанный счет он обратился к руководству клуба и рассказал о том, что сделал все как ему сказали. В клубе ответили, что со спортсменом никто не связывался. На следующий день Клоберданец обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Максим Колоберданец перешел в новокузнецкий «Металлург» в декабре 2023 года. Ранее он выступал за клуб ВХЛ «Рязань», а также дебютировал в КХЛ в составе «Витязя», за который провел восемь матчей.