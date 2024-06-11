Илона Маркова стала первой россиянкой, задрафтованной в женской НХЛ

Источник: Соцсети

22-летняя уроженка Кирова стала первой в истории россиянкой, задрафтованной в PWHL.

Всего на драфте PWHL было выбрано 42 хоккеистки из семи стран: США (20), Канады (13), Чехии (3), Швеции, Финляндии (по 2), Австрии и России (по 1).

Илона Маркова является трехкратной чемпионкой России в составе уфимской «Агидели». В минувшем сезоне она провела 49 матчей в регулярке и плей-офф женской хоккейной лиги (ЖХЛ), набрав в них 50 (19+31) очков.

В составе юношеской сборной России Маркова выигрывала бронзовые медали чемпионата мира до 18 лет. Также на ее счету семь матчей за взрослую сборную страны, в которых она отметилась одной заброшенной шайбой.

Профессиональная женская хоккейная лига (PWHL) была основана в 2023 году и представляет собой женский аналог НХЛ. В лиге участвуют шесть команд из США и Канады: «Бостон», «Миннесота», «Монреаль», «Нью-Йорк», «Оттава» и «Торонто». Первый чемпионом в истории PWHL стала «Миннесота», обыгравшая в финальной серии «Бостон» со счетом 3−2.