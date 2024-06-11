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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист из Новосибирской области умер в возрасте 12 лет

Хоккейный клуб «Кристалл» из Бердска сообщил о смерти 12-летнего игрока.

Источник: ХК "Кристалл" Бердск

Макар Кириенко скончался в субботу, 8 июня. Причины смерти не уточняются.

«Ушел из жизни один из лучших игроков “Кристалл 2011”, наш номер 10. Удивительный, с невероятной силой воли, добрый и заботливый. Любимый сын, надежный друг и товарищ. Лучший защитник СФО сезона‑2023/24. Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушел спокойно…

Мы всегда будем тебя любить и помнить! Теперь ты в Небесной Хоккейной Лиге! Играй повыше нас красиво, как ты умеешь, и получай удовольствие от хоккея! Ты всегда с нами! Твой номер 10 навсегда останется за тобой в нашей команде!»— говорится в сообщении «Кристалла».

В клубе попросили не спекулировать о причинах трагедии, объяснив, что пока нет официального заключения. Прощание состоится сегодня, 11 июня.

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