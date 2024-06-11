Хоккеист из Новосибирской области умер в возрасте 12 лет

«Ушел из жизни один из лучших игроков “Кристалл 2011”, наш номер 10. Удивительный, с невероятной силой воли, добрый и заботливый. Любимый сын, надежный друг и товарищ. Лучший защитник СФО сезона‑2023/24. Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушел спокойно…



Мы всегда будем тебя любить и помнить! Теперь ты в Небесной Хоккейной Лиге! Играй повыше нас красиво, как ты умеешь, и получай удовольствие от хоккея! Ты всегда с нами! Твой номер 10 навсегда останется за тобой в нашей команде!»— говорится в сообщении «Кристалла».