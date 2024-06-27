Ушел из жизни автор первого хет-трика сборной России по хоккею

О смерти Сергея Березина сообщила ассоциация бывших игроков НХЛ, при этом обстоятельства смерти пока неизвестны.

«Березин счастливо жил во Флориде, тренировал в низших лигах, играл в теннис и проводил время с семьей, выкладывая много фотографий близких в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Сергей Березин — воспитанник воскресенского «Химика», за который играл до 22 лет. В 1994 году он был выбран «Торонто» на драфте в 10-м раунде под 256-м номером. За свою карьеру Березин отыграл 7 сезонов в НХЛ. Россиянин набрал 286 (160+126) очков в 502 матчах регулярных чемпионатов за «Торонто», «Финикс Койотс», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон». Он также набрал 30 (13+17) очков в 52 матчах плей-офф Кубка Стэнли.