Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу

В августе 2016 года спустя полтора года после начала отношений Овечкин женился на модели Анастасии Шубской. Свадьба прошла в Барвихе в июле 2017 года.

— Я был у тебя на свадьбе. Был один момент. Тебе позвонил Владимир Владимирович Путин и тебе что-то вынесли и подарили.

— Это сервиз был, очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил, — сказал Овечкин.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел уже в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4). Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.