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09:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в подкасте Амирана Сардарова рассказал, что президент России Владимир Путин подарил ему на свадьбу.

Вашингтон
Источник: AP 2023

В августе 2016 года спустя полтора года после начала отношений Овечкин женился на модели Анастасии Шубской. Свадьба прошла в Барвихе в июле 2017 года.

— Я был у тебя на свадьбе. Был один момент. Тебе позвонил Владимир Владимирович Путин и тебе что-то вынесли и подарили.

— Это сервиз был, очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил, — сказал Овечкин.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел уже в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4). Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.

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