Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
09:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Я каблук». Овечкин — об отношениях с женой Анастасией

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношениях с супругой Анастасией Шубской.

Вашингтон
Источник: Соцсети

— Ты вообще веришь в любовь? Что это такое для тебя?

— То, что ты думаешь о человеке постоянно. Тебе с ним комфортно. Тебе с ним не скучно.

— А ты заботливый человек в отношениях?

— Лучше спроси это у Насти. А то она сейчас напишет, скажет «Ты где?». Я скажу, что у тебя, и тогда она ответит «Давай заканчивай, мы тебя ждем».

— А ты можешь также дергать ее, искать, спрашивать, где она?

— Конечно я спрашиваю, где она. И она спрашивает, где я.

— Убираешь носки за собой?

— Стараюсь.

— А что касается именно ощущений и эмоций, что для тебя любовь?

— Допустим, вот сейчас я ее увижу, и у меня сразу улыбка на лице появится, поцелуй.

— Ты каблук?

— Каблук.

— А за что ты можешь стать каблуком?

— Да за все, что угодно. Мы сейчас отдыхали в Турции. Сидим с другом, он говорит: «Ты знаешь, Саш, я каблук». Я ему: «Ты знаешь, я тоже каблук». И вот два каблука сидят, а напротив наши жены.

— А ты что-нибудь отвоевал для себя, на что посягать она не может?

— Допустим выпить пиво с друзьями и посмотреть футбол. Больше мне ничего не надо, у меня все есть. Могу пойти погулять… С ней.

— А ты можешь загулять на неделю, когда кончился сезон?

— Нет. У меня встречи, дела какие-то есть. Забухать мы еще успеем, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале «Дневник Хача».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь