«Я каблук». Овечкин — об отношениях с женой Анастасией
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношениях с супругой Анастасией Шубской.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношениях с супругой Анастасией Шубской.
— Ты вообще веришь в любовь? Что это такое для тебя?
— То, что ты думаешь о человеке постоянно. Тебе с ним комфортно. Тебе с ним не скучно.
— А ты заботливый человек в отношениях?
— Лучше спроси это у Насти. А то она сейчас напишет, скажет «Ты где?». Я скажу, что у тебя, и тогда она ответит «Давай заканчивай, мы тебя ждем».
— А ты можешь также дергать ее, искать, спрашивать, где она?
— Конечно я спрашиваю, где она. И она спрашивает, где я.
— Убираешь носки за собой?
— Стараюсь.
— А что касается именно ощущений и эмоций, что для тебя любовь?
— Допустим, вот сейчас я ее увижу, и у меня сразу улыбка на лице появится, поцелуй.
— Ты каблук?
— Каблук.
— А за что ты можешь стать каблуком?
— Да за все, что угодно. Мы сейчас отдыхали в Турции. Сидим с другом, он говорит: «Ты знаешь, Саш, я каблук». Я ему: «Ты знаешь, я тоже каблук». И вот два каблука сидят, а напротив наши жены.
— А ты что-нибудь отвоевал для себя, на что посягать она не может?
— Допустим выпить пиво с друзьями и посмотреть футбол. Больше мне ничего не надо, у меня все есть. Могу пойти погулять… С ней.
— А ты можешь загулять на неделю, когда кончился сезон?
— Нет. У меня встречи, дела какие-то есть. Забухать мы еще успеем, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале «Дневник Хача».