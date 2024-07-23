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— Ты вообще веришь в любовь? Что это такое для тебя?

— То, что ты думаешь о человеке постоянно. Тебе с ним комфортно. Тебе с ним не скучно.

— А ты заботливый человек в отношениях?

— Лучше спроси это у Насти. А то она сейчас напишет, скажет «Ты где?». Я скажу, что у тебя, и тогда она ответит «Давай заканчивай, мы тебя ждем».

— А ты можешь также дергать ее, искать, спрашивать, где она?

— Конечно я спрашиваю, где она. И она спрашивает, где я.

— Убираешь носки за собой?

— Стараюсь.

— А что касается именно ощущений и эмоций, что для тебя любовь?

— Допустим, вот сейчас я ее увижу, и у меня сразу улыбка на лице появится, поцелуй.

— Ты каблук?

— Каблук.

— А за что ты можешь стать каблуком?

— Да за все, что угодно. Мы сейчас отдыхали в Турции. Сидим с другом, он говорит: «Ты знаешь, Саш, я каблук». Я ему: «Ты знаешь, я тоже каблук». И вот два каблука сидят, а напротив наши жены.

— А ты что-нибудь отвоевал для себя, на что посягать она не может?

— Допустим выпить пиво с друзьями и посмотреть футбол. Больше мне ничего не надо, у меня все есть. Могу пойти погулять… С ней.

— А ты можешь загулять на неделю, когда кончился сезон?