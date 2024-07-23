Овечкин сравнил российских и американских болельщиков

«В США культура болельщиков другая. То есть они приходят семьями, покупают кока-колу, пиво, все сидят, наслаждаются, болеют. В России ты приходишь, у тебя фан-сектор. Такого там нет. Есть на футболе, конечно же, Месси когда играет, там они за воротами стоят, там барабаны. В хоккее такого нет.



Здесь у нас, если посмотреть, везде барабаны, шарфы. В США — маечки, кепочки, бокал пива, может быть, виски, у детей попкорн, кока-кола и сок. И вот они сидят и все наслаждаются хоккеем во время матча», — сказал Овечкин.