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09:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин сравнил российских и американских болельщиков

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в подкасте Амирана Сардарова сравнил между собой российских и американских болельщиков.

Вашингтон
Источник: Соцсети

«В США культура болельщиков другая. То есть они приходят семьями, покупают кока-колу, пиво, все сидят, наслаждаются, болеют. В России ты приходишь, у тебя фан-сектор. Такого там нет. Есть на футболе, конечно же, Месси когда играет, там они за воротами стоят, там барабаны. В хоккее такого нет.

Здесь у нас, если посмотреть, везде барабаны, шарфы. В США — маечки, кепочки, бокал пива, может быть, виски, у детей попкорн, кока-кола и сок. И вот они сидят и все наслаждаются хоккеем во время матча», — сказал Овечкин.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел уже в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4). Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.

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