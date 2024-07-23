Овечкин сравнил российских и американских болельщиков
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в подкасте Амирана Сардарова сравнил между собой российских и американских болельщиков.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в подкасте Амирана Сардарова сравнил между собой российских и американских болельщиков.
«В США культура болельщиков другая. То есть они приходят семьями, покупают кока-колу, пиво, все сидят, наслаждаются, болеют. В России ты приходишь, у тебя фан-сектор. Такого там нет. Есть на футболе, конечно же, Месси когда играет, там они за воротами стоят, там барабаны. В хоккее такого нет.
Здесь у нас, если посмотреть, везде барабаны, шарфы. В США — маечки, кепочки, бокал пива, может быть, виски, у детей попкорн, кока-кола и сок. И вот они сидят и все наслаждаются хоккеем во время матча», — сказал Овечкин.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел уже в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4). Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.
Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.