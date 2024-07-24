Ротенберг предложил снять кино о победе сборной России на ОИ-2018

«После “Матча года” мы вспоминали с Олегом Знарком разные моменты, как работали вместе в сборной России. Вспомнили золотой Пхенчхан. И обсуждали то, что нам, может быть, вообще надо снять фильм об Олимпиаде 2018 года.



Мы об этом серьезно думаем. Уже разговаривали об этом с известным актером и кинорежиссером Владимиром Машковым. Потому что когда мы летели в Корею, то смотрели фильм “Движение вверх” о великой победе наших баскетболистов в 1972 году. Там роль тренера исполнил как раз Владимир Львович. Мы получили очень большую мотивацию.



И вот идею о хоккейном фильме мы активно обсуждаем. У нас есть индийские партнеры, которые готовы участвовать в этом проекте. Они давно сотрудничают с Машковым, проводят кинофестивали в Индии. Мы можем все это объединить, но для того нужно время, надо писать сценарий. Кого бы сыграл сам Машков в этом фильме? Я думаю, он мог бы исполнить роль Олега Знарка», — сказал Ротенберг.