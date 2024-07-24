Ротенберг предложил снять кино о победе сборной России на ОИ-2018

В Пхенчхане сборная России под руководством тренера Олега Знарка в финале одержала волевую победу над сборной Германии (4:3 ОТ) и впервые в современной истории стала олимпийским чемпионом по хоккею.
«После “Матча года” мы вспоминали с Олегом Знарком разные моменты, как работали вместе в сборной России. Вспомнили золотой Пхенчхан. И обсуждали то, что нам, может быть, вообще надо снять фильм об Олимпиаде 2018 года.
Мы об этом серьезно думаем. Уже разговаривали об этом с известным актером и кинорежиссером Владимиром Машковым. Потому что когда мы летели в Корею, то смотрели фильм “Движение вверх” о великой победе наших баскетболистов в 1972 году. Там роль тренера исполнил как раз Владимир Львович. Мы получили очень большую мотивацию.
И вот идею о хоккейном фильме мы активно обсуждаем. У нас есть индийские партнеры, которые готовы участвовать в этом проекте. Они давно сотрудничают с Машковым, проводят кинофестивали в Индии. Мы можем все это объединить, но для того нужно время, надо писать сценарий. Кого бы сыграл сам Машков в этом фильме? Я думаю, он мог бы исполнить роль Олега Знарка», — сказал Ротенберг.
Напомним, что в ОИ-2018 в Пхенчхане и ОИ-2022 в Пекине не принимали участие хоккеисты из НХЛ. В феврале этого года НХЛ, ИИХФ и профсоюз игроков лиги достигли соглашения об их участии на двух следующих Олимпийских играх.