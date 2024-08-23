52-летний Яромир Ягр получил травму во время пробежки

«Знаю, вы спрашиваете, почему я не выступаю в предсезонных играх. К сожалению, я получил травму. Чувствую, что вы меня очень поддерживаете, и благодаря вам я все равно не сдамся и буду тренироваться. Я вернусь как можно скорее.
Я вышел на пробежку. Не спринты, которые совершал в гору, а обычные спринты. Я накладывал гири на лодыжки и порвал подколенное сухожилие. Это было около пяти дней назад. Срок восстановления займет до шести недель», — написал Ягр в соцсетях.
Ранее Ягр заявил, что планирует отыграть все матчи в сезоне-2024/25.
В 2011 год Ягр стал владельцем хоккейного клуба «Рытиржи Кладно», где в конце 80-х он начинал свою профессиональную карьеру. Завершив карьеру в НХЛ в 2018 году, нападающий начал выступления за «Кладно» и помог родному клубу подняться в элитный хоккейный дивизион.
Ягр был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 1990 года под общим пятым номером. Он принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах, в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Чех занимает второе место по набранным очкам в НХЛ и четвертое — по количеству голов. В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010) и бронзовым призером мировых первенств (1990, 2011).
Также чех два раза завоевал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга». В 2017 году он был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чешский форвард был включен в Зал славы международного хоккея. Игровой номер чешского форварда «68» был выведен из обращения в «Питтсбурге».