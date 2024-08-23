52-летний Яромир Ягр получил травму во время пробежки

«Знаю, вы спрашиваете, почему я не выступаю в предсезонных играх. К сожалению, я получил травму. Чувствую, что вы меня очень поддерживаете, и благодаря вам я все равно не сдамся и буду тренироваться. Я вернусь как можно скорее.



Я вышел на пробежку. Не спринты, которые совершал в гору, а обычные спринты. Я накладывал гири на лодыжки и порвал подколенное сухожилие. Это было около пяти дней назад. Срок восстановления займет до шести недель», — написал Ягр в соцсетях.