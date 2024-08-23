Киану Ривз подписал контракт с канадским хоккейным клубом

До начала актерской карьеры Ривз занимался хоккеем, выступал на позиции вратаря и даже проходил просмотр в «Виндзоре». В 15 лет Ривз завязал со спортом из-за травмы и решил стать актером. Его актерская карьера стартовала в 1986 году с роли хоккейного вратаря в фильме «Молодая кровь», которая повествует о подростке, пытающемся попасть в НХЛ. В этом фильме также снимались будущие голливудские звезды Патрик Суэйзи и Роб Лоу.