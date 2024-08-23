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Киану Ривз подписал контракт с канадским хоккейным клубом

Канадский актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с канадским клубом «Виндзор Спитфайрз», выступающим в хоккейной лиге Онтарио (OHL).

Источник: AP 2023

Подписание состоялось в рамках проводимой клубом благотворительной акции. Вся клубная атрибутика, на которой 59-летний актер оставил свои автографы, будет продана на аукционе. Все вырученные средства будут направлены в Канадскую ассоциацию психического здоровья.

До начала актерской карьеры Ривз занимался хоккеем, выступал на позиции вратаря и даже проходил просмотр в «Виндзоре». В 15 лет Ривз завязал со спортом из-за травмы и решил стать актером. Его актерская карьера стартовала в 1986 году с роли хоккейного вратаря в фильме «Молодая кровь», которая повествует о подростке, пытающемся попасть в НХЛ. В этом фильме также снимались будущие голливудские звезды Патрик Суэйзи и Роб Лоу.

«Виндзор Спитфайрз» является трехкратным чемпионом OHL (1988, 2009, 2010) и трехкратным обладателем Мемориального кубка (2009, 2010, 2017). «Виндзор» стал финальной ступенью перед НХЛ для известных канадских хоккеистов Джейсона Спеццы, Кэма Фаулера, Тэйлора Холла, а также для российского защитника Михаила Сергачева.