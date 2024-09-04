Ушел из жизни отец Вячеслава Фетисова

Московский ЦСКА сообщил о смерти Александра Фетисова — отца легендарного советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.
«Александр Максимович воспитал двух талантливых хоккеистов. Вячеслав Александрович стал легендарным защитником ЦСКА и сборной СССР, его брат Анатолий тоже выступал за армейский клуб. Хоккейный клуб ЦСКА приносит свои соболезнования родным и близким Александра Максимовича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Затем Вячеслав Фетисов отправился в НХЛ, где дважды выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».
3 сентября, стало известно, что в Майами на 74‑м году жизни скончался Владимир Буре — четырежды призёр Олимпиад по плаванию, дважды обладатель Кубка Стэнли как тренер «Нью‑Джерси Дэвилз», отец хоккеистов Павла и Валерия Буре. Владимир Буре — серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы в эстафете.