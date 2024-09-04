Ушел из жизни отец Вячеслава Фетисова

«Александр Максимович воспитал двух талантливых хоккеистов. Вячеслав Александрович стал легендарным защитником ЦСКА и сборной СССР, его брат Анатолий тоже выступал за армейский клуб. Хоккейный клуб ЦСКА приносит свои соболезнования родным и близким Александра Максимовича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.