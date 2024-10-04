Федерация хоккея России помогает Ирану создать хоккейную команду

«Тему зимних видов спорта мы обсуждали. Вообще интерес на Ближнем Востоке, в арабских странах очень высокий к такому сотрудничеству. Например, иранская сторона еще на прошлой встрече просила нас помочь — и такая работа ведется со стороны Федерации хоккея России — им организовать команду, процесс тренировок. Я знаю, что у эмирата Дубай был большой интерес к созданию действующей полного цикла команды — от детско-юношеского хоккея до профессионального. Вообще, развитие зимних видов спорта очень интересует страны Глобального Юга, и мы как страна, имеющая большой спортивный опыт и спортивный суверенитет, можем делиться этим опытом, отправлять специалистов, это хорошая тема, и мы будем работать на этом направлении», — передает РИА Новости слова Дегтярева.