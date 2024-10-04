Борис Михайлов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

— За большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени Михайлова Бориса Петровича — члена межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА», — сказано в указе президента.
С 1972 по 1980 год Михайлов был капитаном сборной СССР по хоккею. Он принимал участие в легендарной Суперсерии-1972, дважды выигрывал Олимпийские игры (1972, 1976), восемь раз становился чемпионом мира и семь раз — чемпионом Европы. Также Михайлов является 11-кратным чемпионом СССР в составе ЦСКА. В 2000 году он был введен в Зал славы ИИХФ.
После окончания игровой карьеры Михайлов работал главным тренером в СКА и сборной России. Под его руководством национальная команда в 1993 году впервые в своей истории выиграла золотые медали чемпионата мира. Тренерскую деятельность Михайлов завершил в 2009 году в новокузнецком «Металлурге». Ныне он является почетным президентом и членом наблюдательного совета ЦСКА.
В 2004 году Владимир Путин вручил Михайлову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2015 году наградил орденом Дружбы.