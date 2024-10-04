Борис Михайлов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

С 1972 по 1980 год Михайлов был капитаном сборной СССР по хоккею. Он принимал участие в легендарной Суперсерии-1972, дважды выигрывал Олимпийские игры (1972, 1976), восемь раз становился чемпионом мира и семь раз — чемпионом Европы. Также Михайлов является 11-кратным чемпионом СССР в составе ЦСКА. В 2000 году он был введен в Зал славы ИИХФ.