В Канаде арестовали человека за вождение «Замбони» в нетрезвом виде

Отмечается, что свидетелями происшествия стали несколько человек, один из которых и вызвал полицию. Приехавшие сотрудники правопорядка провели тест на алкоголь, который тот не прошел. Водительские права человека, имя которого не называется, были приостановлены, и он предстанет перед судом позже.