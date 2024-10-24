Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канаде арестовали человека за вождение «Замбони» в нетрезвом виде

Инцидент произошел на хоккейном катке в городе Челси из провинции Квебек.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Как сообщает канадский портал tvagatineau.ca, в Канаде водителя ледозаливочной машиной «Замбони» арестовали за вождение в нетрезвом виде. Водитель в состоянии алкогольного опь врезался на машине для очистки льда в бортик и повредил дверь, а затем испортил лед при попытке сдать назад.

Отмечается, что свидетелями происшествия стали несколько человек, один из которых и вызвал полицию. Приехавшие сотрудники правопорядка провели тест на алкоголь, который тот не прошел. Водительские права человека, имя которого не называется, были приостановлены, и он предстанет перед судом позже.

Представители хоккейного катка отказались от комментариев по данному инциденту, но заявили, что сотрудники отдела кадров проведут работу с правонарушителем.