В Москве появится Международная академия хоккея Овечкина

На прошлой неделе капитан «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов. Российский форвард забросил шайбу в пустые ворота в матче с «Филадельфией». Теперь на счету Овечкина 855 заброшенных шайб в НХЛ. На данный момент рекорд по забитым шайбам в регулярном чемпионате НХЛ принадлежит канадцу Уэйну Гретцки — 894 голов.