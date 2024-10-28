В Москве появится Международная академия хоккея Овечкина

Сергей Собянин на официальном сайте рассказал о планах по строительству спортивных объектов в городе. К 2030 году в Москве будет построено около 500 всесезонных спортивных объектов.
Согласно планам, в Мневниковской пойме появится Международная академия хоккея Александра Овечкина. Также планируется постройка спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте и спортивного комплекса «Вышка» в Москворечье-Сабурове.
Кроме того, мэр Москвы рассказал о планах по реконструкции спорткомплекса «Олимпийский». Там откроется аквапарк, 15 бассейнов, спортивные и концертные залы и беговая дорожка длиной один километр.
На прошлой неделе капитан «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов. Российский форвард забросил шайбу в пустые ворота в матче с «Филадельфией». Теперь на счету Овечкина 855 заброшенных шайб в НХЛ. На данный момент рекорд по забитым шайбам в регулярном чемпионате НХЛ принадлежит канадцу Уэйну Гретцки — 894 голов.