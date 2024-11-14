Размер хоккейной площадки: стандарты для лучших лиг мира

Чаще всего федерации применяют разные требования к спортивным площадкам. Здесь работает тот же принцип, что и в футболе — ширина и длина корта, как и поля для футболистов варьируется. Мы расскажем вам какие размеры хоккейной площадки бывают сегодня, и на что влияют эти переменные.
Как размеры хоккейной площадки влияют на игру
Несмотря на то, что различия в длине и ширине корта могут достигать всего нескольких метров, на игру это может влиять кардинально. Лишнее пространство полезно для нападения, которому нужно обыграть защиту или провести какую-нибудь хитрую комбинацию. В то же время бегать приходится больше, а, значит, есть риск просто катать шайбу долгое время. Игра на маленьких площадках больше подходит на силовой хоккей — шайба набрасывается на «пятак», где постоянно идет борьба игроков. Комбинационных хоккей в этом случае исполнять сложнее, но именно поэтому условная сборная Канады одна из лучших в мире. Ее игроки умудряются финтить даже на ограниченном пространстве.
Размеры стандартной хоккейной площадки в метрах
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) регламентировала все правила хоккея, в том числе требования к площадкам. Стандартный размер хоккейной площадки достигает 61×37 метров максимум, минимум — 56×26 метров. Поэтому федерации всех стран имеют право варьировать площадь корта для игры профессионалов. Отсюда и различия.
Хоккейные площадки в России
В нашей стране традиционно использовались большие хоккейные площадки. Их размер мог достигать до 31 метра в ширину, длина кортов обычно находится в районе 60 метров. Игровая площадь, соответственно, составляет в этом случае примерно 1800 квадратных метров. Этот вариант, в принципе подходит к большей части европейских хоккейных арен прошлого века и начала века 21-го. Но в последнее время имеется тенденция к отказу от таких параметров в пользу канадских, о которых поговорим дальше.
Хоккейные площадки в Канаде
В стране, придумавшей хоккей как вид, принято играть на меньших аренах. Размер хоккейной площадки в этом случае может достигать в длину те же 60 метров. А вот ширина обычно всего лишь 26 метров, а то и ниже. Площадь корта составляет 1560 метров. Именно поэтому другие параметры тоже варьируются. Центральная часть игрового поля здесь уже на два метра, чем на европейских кортах, линия ворот также несколько ближе к борту (а именно на 65 сантиметров). Именно этот вариант, по мнению многих, олицетворяет силовой атакующий хоккей, когда для принятия решения у спортсмена есть доли секунды.
Хоккейные площадки в Финляндии
Размер хоккейной площадки в Финляндии промежуточный между чисто европейским подходом и североамериканским. Общая площадь составляет 1680 квадратных метров (длина корта точно 60 метров, ширина немного превышает ширину канадских арен — 28 метров).
Что такое КХЛ и НХЛ и чем отличаются размеры их хоккейных площадок
В современном мире лучшие хоккеисты выбирают карьеру в НХЛ (Национальной хоккейной лиге). Это соревнования лучших команд США и Канады. Те, кто немного попроще или помоложе, ситуации бывают разными, играют в Европе. Одна из европейских лиг, которая позиционирует себя как конкурент НХЛ, создана в России. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) появилась на смену российской Суперлиге была образована в 2008 году. Она была призвана объединить лучшие клубы нашей страны и сильнейшие команды Европы.
Именно эти две лиги сегодня находятся на слуху, постоянное соперничество КХЛ и НХЛ пока что заканчивается в пользу североамериканской лиги практически во всех пунктах. Это касается не только общего среднего уровня хоккея, но и подходов к формированию команд, правилам, и общим традициям. Руководство КХЛ изначально приняло решение делать лигу по образу и подобию НХЛ. Совпадали регулярный чемпионат, серия плей-офф, деление коллективов на дивизионы, конференции Запада и Востока. Это сейчас КХЛ приобрела некую самобытность (перекрестный плей-офф, потолок зарплат
В НХЛ размер хоккейной площадки строго регламентирован. Североамериканцы всегда играли на кортах канадского типа. Лига как продукт была создана в Северной Америке, и там за все годы не нашли причин увеличивать «коробки». Правилами лиги оговорены размеры 60,96×25,90 метра.
В КХЛ же в этом смысле присутствует некий разброд. Размер хоккейной площадки во второй лиге мира различается у ряда команд. Все из-за того, что диапазон европейских кортов намного шире.
Изначально, в большинстве своем арены были ближе к классическому европейскому. С развитием лиги в нее стали вступать новые клубы, что в 2019 году привело к интересному исходу: играли команды сразу на трех типах кортов. Только 7 команд тогда использовали европейский размер. Сразу 11 коллективов использовали арены финского образца, остальные шесть и вовсе играли на кортах по типу «нхловских».
А потом Международная федерация хоккея приняла решение начиная с 2020 года проводить чемпионаты мира на канадских площадках. Тренд на борьбу и зрелищность победил. В КХЛ его тоже поддержали, хотя клубы продолжали играть на разных кортах. С 2021 года практически все коллективы перешли на «канадский» и «финский» стандарты. Победа ли это атакующего хоккея, ответят только болельщики команд, но в 2024 году стандартный размер хоккейной площадки — «канадский».
Другие требования к хоккейным площадкам
Длина и ширина самой «коробки» еще не все, что нужно, чтобы хоккеисты смогли выйти и выяснить, кто сильнее. Давайте пройдемся по всем требованиям к игровому полю.
Игровые зоны
Площадка, предназначенная для игры в хоккей, делится на игровые зоны. Защитная, нейтральная и зона атаки. Разделяют зоны специальные синие линии шириной 30 сантиметров каждая. Одна из них расположена справа от красной линии, делящей корт пополам, другая — слева. Именно эти линии помогают определять положение «офсайда» у игроков атаки. Размер средней зоны зависит от типа площадки: «европейский» и «финский» варианты — площадь «нейтралки» находится в районе 17 метров. В «канадской» версии — около 15 метров.
Борты
Вся игровая зона должна быть огорожена специальными бортами. Все для того, чтобы шайба не покидала пределы поля и не травмировала зрителей. Высота бортов должна быть в пределах 1.17 — 1.22 метра. Сверху дополнительно устанавливаются защитные стекла, которые могут выдержать попадание шайбы (за воротами они могут достигать до 2 метров в высоту, боковые — 80 сантиметров).
Лед
Поверхность для игры должна быть идеально ровной. Настолько, что не должна содержать царапин, трещин и выбоин. Это важно как для безопасности самих спортсменов, так и для того, чтобы лед не мешал передавать шайбу по корту. Именно поэтому на льду в перерывах постоянно находятся машины для чистки и полировки.
Разметка
О синих линиях мы уже сказали в разделе, посвященном зонам. Кроме них на корте имеются две линии ворот, они рисуются красным цветом. Они расположены на расстоянии 4 метров от лицевых бортов, и имеют ширину 5 сантиметров. Еще одна красная линия находится в центре и делит площадку пополам. Если шайба прошла от ворот до ворот, не задев никого и пересекла красную линию на другом конце корта, игра останавливается, и затем шайба вводится в игру с кругов вбрасывания.
Таких кругов на площадке 5. По два в каждой зоне защиты, плюс один центральный. Радиус кругов вбрасывания 4.5 метра, сама линия круга имеет ширину 5 сантиметров. В центре каждого расположена точка, в которую судья вбрасывает шайбу.
В нейтральной зоне с двух сторон синей полосы (расстояние 1.5 метра) наносятся две точки, на которых размещаются хоккеисты во время вброса шайбы в игру.
Ворота
Цель игроков всегда устанавливается строго посередине линии ворот. В высоту ворота достигают 1.22 метра, в ширину — 1.83. Передний каркас ворот традиционно выполняют в красном цвете, остальные части конструкции — в белом. Глубина ворот — 110 сантиметров. Сетка выполнена с маленькими промежутками, чтобы шайба не вылетала за их пределы.
Скамейки для команд
Это тоже обязательное требование к любой уважающей себя арене. Места для команд расположены по обе стороны корта. Они должны вмещать всех игроков команд. Минимальная длина этих зон 10 метров, ширина — полтора.
Защитная сетка
Борты не могут дать болельщикам стопроцентной защиты, ведь в пылу борьбы шайбу игроки могут запустить очень высоко. Поэтому на обоих концах площадки подвешивается сетка, призванная останавливать шайбу после ударов.
Интересные факты о хоккее
Конечно же, хоккей намного больше и интереснее любого корта, не важно, «финского» или «канадского». Игра не просто так входит в число самых популярных. События на льду, ловкость и сила спортсменов давно сформировали устойчивую культуру боления, которая часто передается из поколения в поколение.
|История
|Хоккей придумали в Канаде в 19 веке. Хотя британские офицеры играли в прообраз спорта еще за триста лет до этого. Именно канадцы и выиграли первый чемпионат мира в 1920 году.
|К маскам привыкли не сразу
|Сейчас все вратари и полевые игроки выступают в специальных шлемах. Но суровые родоначальники игры защиту первое время презирали (в принципе, с любой вирусной инфекцией многие люди и сейчас так поступают). Обязательными элементы защиты хоккеистов стали лишь в 1929 году.
|Игроки
|В заявке на игру могут находиться от 18 до 23 игроков. А на поле 6 от каждой команды. По ролям все просто: вратарь ловит шайбу, защита помогает отбивать атаки и начинает их. Тройка нападения сосредоточена на голах.
|Цель
|Задача всех команд – забить больше шайб, чем противник за 3 периода по 20 минут. Время в хоккее чистое, то есть, ставится на паузу во время остановок.
|Фолы не в почете
|Как и в любой игре, за нарушение правил следует строгое наказание. Игрока могут посадить на скамейку сроком от 2 минут до 20.
|Для гола нужно полностью занести шайбу за линию ворот
|Если шайба пересекла линию почти полностью – это не гол. «Чуть-чуть не считается».
|Бомбардир в хоккее – еще и распасовщик
|В хоккее своя система подсчета результативности. Если в футболе голы важнее, и бомбардир – этот тот, кто забивает, то в хоккее передачи ценятся не меньше. Здесь бомбардир – это игрок, набравший больше очков по системе «гол + пас». Снайпер – это уже про голы.
|Канада – самая титулованная
|Спортсмены этой страны брали мировое первенство 28 раз. Россия отстала ненамного – 27 побед (с учетом СССР).
|Россияне хороши в НХЛ
|Несмотря на все неурядицы с допуском российских спортсменов на старты, НХЛ защитила наших игроков и позволила им выступать. С одной стороны, россияне приносят клубам и лиге огромные деньги, с другой – радуют результатами. Овечкин гонится за вечным рекордом Грецки, Панарин ведет «Рейнджерс» к победам, Капризов и Кучеров обновляют рекорды «Миннесоты» и «Тампы».
Памятка для болельщиков по размерам хоккейных площадок
Напомним основные параметры хоккейных кортов, которые используются во всем мире.
- Международная федерация хоккея лояльна к вариациям площадок. Максимальный размер корта — 61×37 метров, а минимально допустимый — 56×26 метров.
- Размер хоккейной площадки в России изначально был самым большим — 60 метров в длину и до 31 — в ширину.
- В Канаде и США размер хоккейной площадки всегда были уже — 60 на 26 метров.
- Финляндия использовала промежуточный размер хоккейной площадки — 60 на 28 метров.
- В метрах размер хоккейной площадки может достигать от 1800 до 1560 квадратов.
- В современном мире почти все перешли на «финский» и «канадский» варианты. Даже КХЛ отбросила советские традиции.
- Обязательными для всех типов кортов остаются другие элементы игровой зоны: синие линии, линии ворот, круги вбрасывания, размеры ворот.