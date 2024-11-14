Размер хоккейной площадки: стандарты для лучших лиг мира

В стране, придумавшей хоккей как вид, принято играть на меньших аренах. Размер хоккейной площадки в этом случае может достигать в длину те же 60 метров. А вот ширина обычно всего лишь 26 метров, а то и ниже. Площадь корта составляет 1560 метров. Именно поэтому другие параметры тоже варьируются. Центральная часть игрового поля здесь уже на два метра, чем на европейских кортах, линия ворот также несколько ближе к борту (а именно на 65 сантиметров). Именно этот вариант, по мнению многих, олицетворяет силовой атакующий хоккей, когда для принятия решения у спортсмена есть доли секунды.