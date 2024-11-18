Самые красивые хоккейные арены

В этой подборке мы покажем вам самые необычные и красивые ледовые арены мира.
«Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США)
Розовая неоновая подсветка, которая горит даже днём, отделка из нарядных золотых панелей, огромный экран — даже звучит зажигательно! Одним своим внешним видом «Ти-Мобайл Арена» как бы говорит: «Не забывай, детка, ты в Лас-Вегасе!».
Это домашняя арена клуба «Вегас Голден Найтс», выступающего в НХЛ, она вмещает в себя около 20 тыс. зрителей и функционирует с 2016 года. А в феврале 2022 года эта красотка провела в своих стенах Матч всех звёзд НХЛ. «Ти-Мобайл» только набирает популярность и является одной из самых молодых арен среди клубов НХЛ.
К слову, во всех туристических маршрутах по районам Лас-Вегаса вы сможете найти эту арену. Она в точности передаёт атмосферу этого города как только её обворожительные кислотно-розовые лампочки становятся ярче в ночи.
«Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне (США)
Столичная арена красива, но очень отличается от своей подружки из Лас-Вегаса хотя бы тем, что вообще не привлекает к себе внимания. Да-да, там нет ни одного огромного экранчика или гирлянды. На первый взгляд «Кэпитал Уан Арена» похожа на торговый центр и сливается со всеми постройками в Вашингтонском чайнатауне. Владелец арены — банк США «Кэпитал Уан», который поддерживает её минималистичный внешний вид.
Арена вмещает в себя около 20 тыс. зрителей. Это ещё и домашний каток клуба «Вашингтон Кэпиталз», где играет легендарный Александр Овечкин.
Строительство спортивного сооружения в 1995 году вызывало немало споров. Чайнатаун — туристическое место Вашингтона, если построить там шикарную современную арену, то множеству маленьких магазинов придётся закрыться. Район будет меркнуть на фоне большой светящейся «коробки», поэтому стадион выглядит так, как сейчас.
Красота «Кэпитал Уан Арены» не в её современности, а в лаконичности и гармонии. Арена не стала «разрушительной силой» для исторического чайнатауна, а дополнила этот полюбившийся многим туристам и жителям район.
Стадион «Большой» в Сочи (Россия)
«Большой» в Олимпийском парке Сочи — это один из отголосков Олимпиады-2014, который теперь радует глаз сочинцев и туристов города и используется на постоянной основе. Он вмещает в себя 12 тыс. зрителей и является домашним катком для клуба КХЛ «Сочи».
«Большой» делает визуально необычным его обтекаемая форма без резких углов и переходов. По архитектуре дворец напоминает замёрзшую каплю, стадион повторяет форму Пекинской оперы. Цвет покрытий купола — жемчужно-белый.
Такое визуальное решение для стадиона в России необычное, потому что ранее все сооружения для спортивных мероприятий традиционно были «острые» — квадратные, прямоугольные.
«Бриллиантовая шайба» ЦСКА в Москве (Россия)
Если арена «Шайба» есть в Сочи, то в Москве должна быть «Бриллиантовая шайба», и будет! Проект нового стадиона для московского ЦСКА уже находится в работе. Сроки сдачи объекта пока не сообщаются, планируется, что он будет вмещать в себя около 10 тыс. зрителей. Внешний облик стадиона настолько завораживает, что даже интересно, будет ли всё настолько красиво в реальности?
Купол арены планируют покрыть зеркальными панелями разных оттенков синего и голубого, на солнце вся эта феерия будет красиво сверкать и издалека напоминать шайбу во льду.
Кстати, более ранние проекты тоже выходили в свет, но пока что самый поздний вариант — самый красивый.
Ледовая Арена в Пхеньяне (КНДР)
Когда мы вспоминаем про Северную Корею, то почти никак не ассоциируем её с хоккеем. Однако если мы говорим о красивых хоккейных аренах, то КНДР всё-таки стоит упомянуть.
Здесь находится один из самых величественных ледовых дворцов в мире. Арена конусовидная, а на вершине её расположена конструкция, которая напоминает корону. Конструкция каменная и, конечно, без единого намёка на современное решение. Если для нас это необычно, то для Северной Кореи вполне объяснимо, такая архитектура традиционна для этой страны.
Арену отрыли в 1982 году, она вмещает в себя до 6 тыс. зрителей.
Интересный факт: в хоккей в КНДР любят, в него играют и мужчины, и женщины, но в рейтинге хоккейных сборных страна занимает 56 место из 58.
«Глобен-Арена» в Стокгольме (Швеция)
В народе «Глобен-Арена» («Авичи-Арена») получила название «глобус» и до недавнего времени была крупнейшим сферическим сооружением в мире (до открытия «Сферы» в штате Невада, в США).
Арена находится в микрорайоне Глобен-Сити, который был создан специально вокруг неё. Во время крупных спортивных и развлекательных мероприятий туда селят туристов.
«Глобен-Арена» не просто так выглядит как огромный шар, по задумке архитектора-разработчика Сванте Берга — это солнце в модели шведской солнечной системы, которая расположена по всей стране. Различные архитектурные сооружения представляют собой разные элементы этой системы и «Глобен-Арена» — один из них.