Самые красивые хоккейные арены

Столичная арена красива, но очень отличается от своей подружки из Лас-Вегаса хотя бы тем, что вообще не привлекает к себе внимания. Да-да, там нет ни одного огромного экранчика или гирлянды. На первый взгляд «Кэпитал Уан Арена» похожа на торговый центр и сливается со всеми постройками в Вашингтонском чайнатауне. Владелец арены — банк США «Кэпитал Уан», который поддерживает её минималистичный внешний вид.