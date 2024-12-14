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Матч Россия — Беларусь 14 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 14 декабря, в рамках второго тура хоккейного Кубка Первого канала сборная «Россия 25» сыграет с национальной командой Беларуси.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 14:15 мск и пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Прямая трансляция матча будет доступна на сайте Первого канала.

Обе команды стартовали на турнире с побед. Сборная Беларуси сумела переломить ход неудачно складывающегося матча и обыграть Казахстан (3:1), забросив все три шайбы в заключительном периоде. «Россия 25» не испытала больших проблем со сборной мира КХЛ, победив команду легионеров со счетом 4:1.

Большинство игроков в команде «Россия 25» представляют петербургский СКА, а командой руководит главный тренер армейцев Роман Ротенберг. Число 25 в названии команды означает средний возраст команды, при этом жесткого ограничения на возраст хоккеистов нет. Так, за «Россию 25» заявлен опытный 34-летний нападающий Сергей Плотников и молодой 18-летний защитник Тимур Кол.

Белорусская команда также полностью состоит из игроков КХЛ. Костяк команды составляют хоккеисты минского «Динамо». В матче против Казахстана все три шайбы забросили представители именно этого клуба.

Победитель предстоящего матча обеспечит себе серьезный задел на итоговую победу в турнире. «Россия 25» является действующим обладателем Кубка Первого канала, в то время как в 2022 году победа досталась сборной Беларуси.

По версии букмекеров фаворитом встречи команда «Россия 25». За последние полтора года соперники провели между собой восемь матчей, в шести из которых победу одержала российская команда.