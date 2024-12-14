Матч Россия — Беларусь 14 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 14:15 мск и пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
Прямая трансляция матча будет доступна на сайте Первого канала.
Обе команды стартовали на турнире с побед. Сборная Беларуси сумела переломить ход неудачно складывающегося матча и обыграть Казахстан (3:1), забросив все три шайбы в заключительном периоде. «Россия 25» не испытала больших проблем со сборной мира КХЛ, победив команду легионеров со счетом 4:1.
Большинство игроков в команде «Россия 25» представляют петербургский СКА, а командой руководит главный тренер армейцев Роман Ротенберг. Число 25 в названии команды означает средний возраст команды, при этом жесткого ограничения на возраст хоккеистов нет. Так, за «Россию 25» заявлен опытный 34-летний нападающий Сергей Плотников и молодой 18-летний защитник Тимур Кол.
Белорусская команда также полностью состоит из игроков КХЛ. Костяк команды составляют хоккеисты минского «Динамо». В матче против Казахстана все три шайбы забросили представители именно этого клуба.
Победитель предстоящего матча обеспечит себе серьезный задел на итоговую победу в турнире. «Россия 25» является действующим обладателем Кубка Первого канала, в то время как в 2022 году победа досталась сборной Беларуси.
По версии букмекеров фаворитом встречи команда «Россия 25». За последние полтора года соперники провели между собой восемь матчей, в шести из которых победу одержала российская команда.