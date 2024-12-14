Матч Россия — Беларусь 14 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

Обе команды стартовали на турнире с побед. Сборная Беларуси сумела переломить ход неудачно складывающегося матча и обыграть Казахстан (3:1), забросив все три шайбы в заключительном периоде. «Россия 25» не испытала больших проблем со сборной мира КХЛ, победив команду легионеров со счетом 4:1.