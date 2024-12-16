Третьяк — о Кубке Первого канала: Команда выполнила задачу

«Команда выполнила задачу — заняла первое место на домашнем турнире. Матчи Кубка Первого канала показали, что на международном уровне не осталось слабых соперников. Все матчи получились непростыми. Белорусы и казахстанцы сыграли хорошо, выходили на лёд со старанием и настроем, сумели навязать борьбу. Уверен, что зрителям было интересно смотреть хоккей. Ценно, что наши ребята получили практику международных матчей. Теперь у хоккеистов есть опыт игры за сборную, ребята поняли, что требуется доставать из себя на таких турнирах. Как переламывать неудачный ход матчей, как выигрывать в свитере сборной России», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».