Третьяк — о Кубке Первого канала: Команда выполнила задачу

«Команда выполнила задачу — заняла первое место на домашнем турнире. Матчи Кубка Первого канала показали, что на международном уровне не осталось слабых соперников. Все матчи получились непростыми. Белорусы и казахстанцы сыграли хорошо, выходили на лёд со старанием и настроем, сумели навязать борьбу. Уверен, что зрителям было интересно смотреть хоккей. Ценно, что наши ребята получили практику международных матчей. Теперь у хоккеистов есть опыт игры за сборную, ребята поняли, что требуется доставать из себя на таких турнирах. Как переламывать неудачный ход матчей, как выигрывать в свитере сборной России», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».
«И, конечно, хотел бы от всего сердца поблагодарить болельщиков. На матчи нашей команды пришло более 64 тысяч человек за три дня, миллионы любителей хоккея переживали за сборную у телеэкранов. Эта поддержка помогла выиграть Кубок Первого канала, внимание и неравнодушие соотечественников нас вдохновляют. Поздравляю всех с победой! Хоккейная Россия будет встречать Новый год в хорошем настроении», — добавил глава ФХР.
Сборная «Россия 25» одержала победы во всех трех матчах на турнире. В первой игре турнира со счетом 4:1 была обыграна сборная мира КХЛ, состоящая из легионеров лиги. Во втором матче российская сборная в овертайме смогла сломить сопротивление команды Беларуси — 4:3. В заключительном матче была обыграна сборная Казахстана со счетом 3:1.