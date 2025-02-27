СКА — «Динамо» Москва 27 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

СКА продолжает считаться одним из фаворитов Кубка Гагарина, но не видно, что армейцы готовы к плей-офф. Три домашних поражения от «Ак Барса» (3:8), «Куньлуня» (4:6) и только что от «Спартака» (2:7) говорят о серьезном кризисе команды Романа Ротенберга. Всего в 5 последних матчах СКА пропустил 22 шайбы. Хоккеисты и сами привозят голы, ошибаясь в своей зоне, и не успевают за быстрыми атаками соперников. С такой игрой в обороне не спасет ни один вратарь. И эмоции голкипера Артемия Плешкова, сломавшего клюшку после 6 шайб от «Спартака», можно понять.
Московское «Динамо» тоже недавно угодило в яму, проиграло три матча подряд. Но это больше было связано с физическим состоянием хоккеистов. Победа над «Локомотивом» (3:1) два дня назад показала, что перспективы у бело-голубых хорошие. У «Динамо» каждое звено может отличиться, хотя, конечно, с Никиты Гусева и легионеров особый спрос. Пока у динамовцев не идет игра в большинстве, этот элемент им надо подтянуть.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке. В прямом эфире игру СКА — «Динамо» Москва покажет KHL Prime и «Кинопоиск».
СКА и «Динамо» уже 5 раз встречались в этом сезоне, 4 матча остались за московской командой. 1 февраля армейцы выиграли в овертайме у бело-голубых 4:3, 11 февраля Кудашов взял реванш Ротенберга — 3:1.
По мнению букмекеров, небольшим фаворитом является СКА. На победу армейцев в основное время предлагают коэффициент 2,30, а на победу «Динамо» — 2,80.