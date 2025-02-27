СКА — «Динамо» Москва 27 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

СКА продолжает считаться одним из фаворитов Кубка Гагарина, но не видно, что армейцы готовы к плей-офф. Три домашних поражения от «Ак Барса» (3:8), «Куньлуня» (4:6) и только что от «Спартака» (2:7) говорят о серьезном кризисе команды Романа Ротенберга. Всего в 5 последних матчах СКА пропустил 22 шайбы. Хоккеисты и сами привозят голы, ошибаясь в своей зоне, и не успевают за быстрыми атаками соперников. С такой игрой в обороне не спасет ни один вратарь. И эмоции голкипера Артемия Плешкова, сломавшего клюшку после 6 шайб от «Спартака», можно понять.