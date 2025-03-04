ЦСКА — СКА 4 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

А вот у СКА по-прежнему тяжелые времена, только что в Минске было 4-е поражение подряд. Не видно, как команда Романа Ротенберга может подняться с 7-го места в конференции. Более того, позади всего в трех очках «Торпедо». Если нижегородцы обгонят армейцев с берегов Невы, то СКА попадет в первом раунде плей-офф на «Локомотив» — лучшую команду регулярного чемпионата. Петербуржцы перестали пропускать много шайб, но и забили всего один гол в последних двух матчах.



Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — СКА. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».