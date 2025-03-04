ЦСКА — СКА 4 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

ЦСКА преодолел недавний кризис. После трех поражений подряд армейцы выиграли 4 последних матча. Дважды под руку красно-синим попалось «Торпедо» — 3:2 и 4:2, а «Куньлунь» вообще отлетел 6:0. ЦСКА прибавил в движении, применяет много силовых приемов, начал забивать в большинстве. Вратари Гамзин и Хомченко тоже в хорошей форме. ЦСКА уже третий на Западе, после 60 матчей в активе армейцев 78 очков.
А вот у СКА по-прежнему тяжелые времена, только что в Минске было 4-е поражение подряд. Не видно, как команда Романа Ротенберга может подняться с 7-го места в конференции. Более того, позади всего в трех очках «Торпедо». Если нижегородцы обгонят армейцев с берегов Невы, то СКА попадет в первом раунде плей-офф на «Локомотив» — лучшую команду регулярного чемпионата. Петербуржцы перестали пропускать много шайб, но и забили всего один гол в последних двух матчах.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — СКА. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Матчи ЦСКА и СКА в этом сезоне получались очень результативными. В октябре петербуржцы победили 5:4 в овертайме, перед Новым годом ЦСКА был сильнее 6:5, а 3 января СКА нанес ответный удар — 6:3.
Букмекеры считают, что в этой встрече небольшим фаворитом является ЦСКА, на его победу в основное время предлагают коэффициент 2,25. Успех СКА оценивается в 2,90. Тотал больше 5,5 стоит 1,73.