Гашек пожаловался в МОК и ИИХФ на угрозы от Дмитрия Медведева

«Сегодня я отправил два официальных письма. Одно — руководству МОК, а другое — руководству ИИХФ. Я сообщил им, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня. Кроме того, среди прочего я указал на то, насколько важными будут их решения в ближайшие месяцы, и снова предложил помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой СВО и из-за нее не гибли люди. Я считаю оба письма очень важными не только для МОК и ИИХФ, но и для всего спортивного, а также неспортивного сообщества. Поэтому я опубликую их через несколько дней», — написал Гашек в соцсетях.