Гашек пожаловался в МОК и ИИХФ на угрозы от Дмитрия Медведева

60-летний чех заявил, что отправил официальные письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ), в которых уведомил о публичных угрозах со стороны бывшего президента России.
«Сегодня я отправил два официальных письма. Одно — руководству МОК, а другое — руководству ИИХФ. Я сообщил им, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня. Кроме того, среди прочего я указал на то, насколько важными будут их решения в ближайшие месяцы, и снова предложил помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой СВО и из-за нее не гибли люди. Я считаю оба письма очень важными не только для МОК и ИИХФ, но и для всего спортивного, а также неспортивного сообщества. Поэтому я опубликую их через несколько дней», — написал Гашек в соцсетях.
6 апреля Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале упомянул Гашека, когда поздравлял капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с его снайперским рекордом в НХЛ.
«895 — результат великого русского хоккеиста!
Доминик Гашек провел в НХЛ в общей сложности 16 сезонов, выступая за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву». Он шесть раз становился лучшим вратарем НХЛ и дважды становился самым ценным игроком лиги. В 2011 году Гашек закончил игровую карьеру в московском «Спартаке».
С 2022 года Гашек активно выражает антироссийскую позицию. В частности, он регулярно критиковал руководство НХЛ за то, что они позволяют российским хоккеистам выступать за американские и канадские клубы. В конце марта Гашек опубликовал открытое письмо, в котором призвал хоккейный мир не аплодировать рекорду Овечкина в НХЛ.