Двукратного олимпийского чемпиона Майорова выписали из больницы

Ранее 87-летний Майоров рассказал, что лег в медицинское учреждение на внеплановое обследование из-за «букета болезней».
Спустя несколько дней экс-нападающий «Спартака» сообщил ТАСС, что его выписали.
Майоров выступал за красно-белых с 1956-го по 1969 год. Вместе с клубом он трижды стал чемпионом СССР. В «Спартаке» и в сборной СССР Борис Майоров выступал в звене с Евгением Майоровым и Вячеславом Старшиновым, эта тройка была одной из сильнейших в советском хоккее в 1960-х годах.
Борис Майоров — олимпийский чемпион 1964 и 1968 годов, шестикратный чемпион мира и Европы, трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака», член Зала славы ИИХФ, вице-президент Федерации хоккея России.