Двукратного олимпийского чемпиона Майорова выписали из больницы

Майоров выступал за красно-белых с 1956-го по 1969 год. Вместе с клубом он трижды стал чемпионом СССР. В «Спартаке» и в сборной СССР Борис Майоров выступал в звене с Евгением Майоровым и Вячеславом Старшиновым, эта тройка была одной из сильнейших в советском хоккее в 1960-х годах.