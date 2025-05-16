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Двукратного олимпийского чемпиона Майорова выписали из больницы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров сообщил, что его выписали из больницы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее 87-летний Майоров рассказал, что лег в медицинское учреждение на внеплановое обследование из-за «букета болезней».

Спустя несколько дней экс-нападающий «Спартака» сообщил ТАСС, что его выписали.

Майоров выступал за красно-белых с 1956-го по 1969 год. Вместе с клубом он трижды стал чемпионом СССР. В «Спартаке» и в сборной СССР Борис Майоров выступал в звене с Евгением Майоровым и Вячеславом Старшиновым, эта тройка была одной из сильнейших в советском хоккее в 1960-х годах.

Борис Майоров — олимпийский чемпион 1964 и 1968 годов, шестикратный чемпион мира и Европы, трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака», член Зала славы ИИХФ, вице-президент Федерации хоккея России.