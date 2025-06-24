Российский хоккеист выиграл Кубок Колдера

Кудрявцев является воспитанником ярославского «Локомотива». В 2021 году он уехал в Северную Америку и провел три сезона в юниорской лиге Онтарио, где выступал за клуб «Су Грейхаундс». В 2022 году «Ванкувер» задрафтовал Кудрявцева в седьмом раунде под общим 208-м номером.