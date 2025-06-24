Российский хоккеист выиграл Кубок Колдера

У хозяев отличились Джон Леонард (3') и Джек Девайн (14'). У гостей забивали Самуэль Блэз (18'), белорус Данила Климович (24') и Линус Карлссон (38').
«Абботсфорд» выиграл финальную серию со счетом 4−2 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Колдера. В составе фарм-клуба «Ванкувера» выступает российский защитник Кирилл Кудрявцев.
Кудрявцев является воспитанником ярославского «Локомотива». В 2021 году он уехал в Северную Америку и провел три сезона в юниорской лиге Онтарио, где выступал за клуб «Су Грейхаундс». В 2022 году «Ванкувер» задрафтовал Кудрявцева в седьмом раунде под общим 208-м номером.
В минувшем сезоне 21-летний защитник дебютировал во взрослом хоккее, отыграв за «Абботсфорд» 65 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, в которых он набрал 26 (5+21) очков. В апреле Кудрявцев дебютировал в НХЛ и провел две игры за «Ванкувер».
В плей-офф АХЛ Кудрявцев провел 21 матч и набрал 10 (1+9) очков. Он стал лучшим игроком Кубка Колдера по показателю полезности — «+18».