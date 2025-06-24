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Российский хоккеист выиграл Кубок Колдера

«Абботсфорд Кэнакс» на выезде обыграл «Шарлотт Чекерс» (3:2) в шестом матче финальной серии плей-офф АХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

У хозяев отличились Джон Леонард (3') и Джек Девайн (14'). У гостей забивали Самуэль Блэз (18'), белорус Данила Климович (24') и Линус Карлссон (38').

«Абботсфорд» выиграл финальную серию со счетом 4−2 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Колдера. В составе фарм-клуба «Ванкувера» выступает российский защитник Кирилл Кудрявцев.

Кудрявцев является воспитанником ярославского «Локомотива». В 2021 году он уехал в Северную Америку и провел три сезона в юниорской лиге Онтарио, где выступал за клуб «Су Грейхаундс». В 2022 году «Ванкувер» задрафтовал Кудрявцева в седьмом раунде под общим 208-м номером.

В минувшем сезоне 21-летний защитник дебютировал во взрослом хоккее, отыграв за «Абботсфорд» 65 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, в которых он набрал 26 (5+21) очков. В апреле Кудрявцев дебютировал в НХЛ и провел две игры за «Ванкувер».

В плей-офф АХЛ Кудрявцев провел 21 матч и набрал 10 (1+9) очков. Он стал лучшим игроком Кубка Колдера по показателю полезности — «+18».