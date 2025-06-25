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Канадский клуб выбрал двух россиянок на драфте женской НХЛ

Нападающие женской сборной России по хоккею Анна Шохина и Фануза Кадирова были выбраны на драфте Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

28-летняя Шохина задрафтована во втором раунде под общим 13-м номером, а 27-летняя Кадирова выбрана в шестом раунде под 45-м номером. Права на обеих россиянок достались канадскому клубу «Оттава Чардж».

В минувшем сезоне Шохина и Кадирова в составе «Динамо-Невы» выиграли Женскую хоккейную лигу (ЖХЛ). Шохина была признана лучшей хоккеисткой сезона по версии игроков и стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав в 42 матчах 73 (30+43) очка. На счету Кадировой в 42 матчах 57 (26+31) очков.

Шохина и Кадирова представляли сборную России на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, где российская команда по итогам турнира входила в пятерку сильнейших. Также обе хоккеистки являются двукратными чемпионками Универсиады (2017, 2019).

Профессиональная женская хоккейная лига (PWHL) была основана в 2023 году и представляет собой женский аналог НХЛ. В лиге участвуют восемь команд из США и Канады: «Бостон Флит», «Миннесота Фрост», «Монреаль Виктуар», «Нью-Йорк Сайренс», «Оттава Чардж», «Торонто Спетрз», а также две новообразованных коллектива из Ванкувера и Сиэтла.

Шохина и Кадирова стали второй и третьей россиянками, выбранными на драфте PWHL. В прошлом году «Бостон» в седьмом раунде под общим 37-м номером выбрал нападающую уфимской «Агидели» Илону Маркову, которая решила продолжить карьеру в России.

В минувшем сезоне «Оттава» заняла третье место в регулярном чемпионате PWHL и вышла в финал Кубка Уолтера, где в четырех матчах уступила «Миннесоте» (1−3).