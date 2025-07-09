«Русская ракета» вне льда: как сегодня живет Павел Буре

В 90-х Буре был кумиром и феноменом — каждый выход хоккеиста на лед превращался в шоу. Он ушел на пике и исчез из заголовков, но не из игры. Сегодня Буре — человек, который формирует будущее хоккея в России и за рубежом. Вспоминаем его пусть от блистательной карьеры до новой жизни вне арены и то, как сейчас изменилась его жизнь.