В 90-х Буре был кумиром и феноменом — каждый выход хоккеиста на лед превращался в шоу. Он ушел на пике и исчез из заголовков, но не из игры. Сегодня Буре — человек, который формирует будущее хоккея в России и за рубежом. Вспоминаем его пусть от блистательной карьеры до новой жизни вне арены и то, как сейчас изменилась его жизнь.
Как и когда завершилась карьера
Павел Буре — один из самых результативных нападающих в истории НХЛ. Он первым из россиян преодолел планку в 50 шайб за сезон, дважды становился лучшим снайпером лиги и попадал в символическую сборную. В Ванкувере его называли «человеком-голом», а на Олимпиаде в Нагано он забросил пять шайб в ворота финнов — рекорд полуфиналов, который до сих пор вспоминают комментаторы. Его стиль — это скорость, мгновенная реакция и взрывная атака, от которой не спасал даже опытный вратарь.
Путь Буре разделился на «до» и «после» одним решением: в 2005-м он официально объявил о завершении карьеры, ему тогда было 32 года. Его колени вынесли не только сотни «спринтов» по площадке, но и череду губительных для хоккеиста травм.
За два года до этого Павел практически не выходил на лед, а в интервью честно признавался: «Не хочу играть в полсилы. Если болит каждый день — о каком качественном хоккее можно говорить?».
Болельщики, помнившие его головокружительные голы в Ванкувере и Флориде, встретили новость с печалью, но без удивления. Все знали: возвращаться для статистики — не его стиль.
Первые шаги за пределами хоккея
Оставив лед, Буре не растворился и не скрылся в тени, в 2006 году он стал генеральным менеджером сборной России на Туринской Олимпиаде. В истории его руководства есть любопытная деталь: по воспоминаниям коллег, он буквально жил в раздевалке, обсуждая тактику с тренерами и мотивируя молодых игроков.
Позже Буре стал специальным представителем Федерации хоккея России, а еще был замечен в Совете при президенте КХЛ. Его участие в делах молодежного спорта, опека перспективных форвардов, поддержка международных проектов — все это превратило Павла в одного из «архитекторов» обновленного российского хоккея.
Медиаактивность и личный бренд
Сегодня Буре — не публичная медийная фигура в привычном для XXI века смысле. Аккаунты в соцсетях ведет сдержанно, но его часто приглашают на важнейшие ледовые события: Лига легенд, чествования юных чемпионов, памятные матчи.
В каждом комментарии звучит та самая, узнаваемая интонация лидера эпохи: свежий взгляд, ирония, иногда даже прямолинейная критика сегодняшней молодежи. А недавно Павел сказал фразу, которая стала резонансной: «Скорость есть, а желание пахать — не у всех». Его цитаты расходятся по спортивным форумам, а поклонники все чаще повторяют: «Буре — это совесть российского хоккея!».
Личная жизнь
Личное для Буре всегда было личным — здесь он категоричен, но история его семьи заслуживает отдельного внимания. Со своей будущей женой Алиной Хасановой он познакомился летом 2005 года на отдыхе в Турции. Их встреча оказалась судьбоносной, а спустя четыре года, 10 октября 2009 года, состоялась красивая свадьба. Вокруг этого события практически не было медийного шума, супруги предпочли отметить главное событие тихо, в кругу близких.
В семье Павла и Алины трое детей: старший сын Павел, дочь Палина и младшая дочь Анастасия. Появление каждого ребенка становилось маленьким личным праздником, а сами Буре не раз говорили в интервью, что именно семья становится для них «главным проектом» вне спорта.
Сейчас Павел живет с Алиной и детьми в просторном доме на Рублево-Успенском шоссе. Внешне эта часть его жизни выглядит образцово: никаких скандалов или публичного обсуждения быта. Алина, к слову, не только красивая модель и успешный блогер, но и заботливая супруга, гармонично совмещающая карьеру с домашними хлопотами.
Чем занят сейчас
Сегодня Буре по-прежнему неразрывно связан с хоккеем, но его роль давно вышла за пределы спортивной площадки. Павел активно занимается менеджерской работой: он входит в наблюдательный совет ЦСКА, участвует в развитии клуба и поддерживает важные стратегические решения. Кроме этого, Буре является членом Совета легенд Ночной хоккейной лиги и занимает пост специального представителя Федерации хоккея России по международным делам, отстаивая интересы отечественного хоккея на мировой арене.
Его авторитет также признан на международном уровне — Буре входит в состав Совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), что позволяет ему участвовать в решениях, влияющих на будущее этого вида спорта.
Однако хоккеем его деятельность не ограничивается. Буре успешно развивает собственный бизнес и занимается благотворительностью. Одна из неожиданных подробностей: Павел — владелец знаменитой часовой компании «Paul Buhre», которой удается возрождать традиции русской часовой марки, основанной еще в 1874 году.
История Павла Буре — не просто биография прославленного хоккеиста. Это путь человека, не побоявшегося выйти за пределы звездной славы. Сегодня он наставник, отец, защитник традиций и новатор, о котором снова говорят СМИ. «Русская ракета» показала, что скорость важна не только на льду, но и в неспешном, осознанном выборе себя в новой жизни. И, пожалуй, именно это делает Буре по-настоящему легендарным.