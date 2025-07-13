Синнер — Алькарас, финал клубного ЧМ и «Матч года»: что смотреть сегодня

И все-таки в решающих матчах Уимблдона не обошлось без наших — Вероника Кудерметова во второй раз в карьере вышла в финал парного турнира. Примечательно, что в финале Уимблдона-2021 вместе с Еленой Весниной она проиграла Шувэй и Мертенс. Теперь же Кудерметова и Мертенс играют на одной стороне сетки. Они провели в паре весь 2022-й год и после двухлетнего перерыва вновь воссоединились в апреле этого года. В их активе два проигранных финала в Мадриде и Риме и четвертьфинал «Ролан Гаррос», а общий баланс побед и поражений составляет впечатляющие 17−3. С Шувэй и Остапенко они встречались в мае на турнире в Риме и тогда одержали уверенную победу в двух сетах. Однако это было на грунте, а на траве ситуация совсем иная, к тому же их соперницы подошли к финалу в своей пиковой форме. Тем не менее, Кудерметова и Мертенс все равно остаются фаворитками предстоящего финала.