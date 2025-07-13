Синнер — Алькарас, финал клубного ЧМ и «Матч года»: что смотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Женщины. Пары. Финал. Се Шувэй (Тайвань) / Елена Остапенко (Латвия) — Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия)
15:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
И все-таки в решающих матчах Уимблдона не обошлось без наших — Вероника Кудерметова во второй раз в карьере вышла в финал парного турнира. Примечательно, что в финале Уимблдона-2021 вместе с Еленой Весниной она проиграла Шувэй и Мертенс. Теперь же Кудерметова и Мертенс играют на одной стороне сетки. Они провели в паре весь 2022-й год и после двухлетнего перерыва вновь воссоединились в апреле этого года. В их активе два проигранных финала в Мадриде и Риме и четвертьфинал «Ролан Гаррос», а общий баланс побед и поражений составляет впечатляющие 17−3. С Шувэй и Остапенко они встречались в мае на турнире в Риме и тогда одержали уверенную победу в двух сетах. Однако это было на грунте, а на траве ситуация совсем иная, к тому же их соперницы подошли к финалу в своей пиковой форме. Тем не менее, Кудерметова и Мертенс все равно остаются фаворитками предстоящего финала.
Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» Москва (Россия) — «Спартак» Суботица (Сербия)
17:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Финальная неделя предсезонки в РПЛ дарит нам спартаковское дерби. «Спартак» из Суботицы хоть и не самый сильный соперник, но все же представляет интерес с точки зрения подготовки — особенно для тренерского штаба красно-белых, который продолжает наигрывать основные связки и проверять молодых игроков. Для команды Деяна Станковича это последний шанс перед стартом нового сезона отточить игру и набрать форму, а также порадовать болельщиков результатом и содержанием.
Теннис. Уимблдон. Мужчины. Финал. Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
18:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В отличие от женского турнира, в мужском в финале встретятся два сильнейших теннисиста мира. Всего пять недель назад Синнер и Алькарас встречались в решающем матче «Ролан Гаррос», который подарил невероятный по накалу триллер, затянувшийся на пять с половиной часов. Тогда Синнер вел 2:0 по сетам и имел три матчбола, но не смог дожать соперника — Алькарас совершил невероятный камбэк с двумя выигранными тай-брейками и буквально на зубах вырвал победу. Теперь Карлос попытается защитить свой титул на траве, завоеванный в прошлом году в эпичной битве с Джоковичем. Синнер впервые вышел в финал на Уимблдоне, причем прошел сетку с поразительной уверенностью, закрыв пять из шести матчей в трех сетах. Финал Уимблдона обещает стать не просто реваншем, а новым актом великого противостояния двух звезд молодого поколения.
Хоккей. «Матч года». Звезды КХЛ — Звезды НХЛ
18:30. Где смотреть: Первый канал.
В Москве состоится одно из самых ярких мероприятий хоккейного межсезонья — матч звезд между сборными российских игроков из КХЛ и НХЛ. В матче примут участие 26 звездных российских НХЛовцев, среди которых Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Кирилл Капризов, Сергей Бобровский и многие другие. «Матч года» проходит во второй раз — в прошлом году он закончился вничью со счетом 8:8, а лучшим игроком матча был признан Овечкин. По итогу мероприятия удалось собрать 10 млн рублей, которые ушли на благотворительность. В этот раз ожидается еще более масштабный результат — как по голам, так и по собранным средствам.
Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) — «Войводина» (Сербия)
19:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Зенит» завершает подготовку к новому сезону товарищеским матчем с «Войводиной», которая в минувшем сезоне финишировала в чемпионате Сербии на шестой строчке. Две недели назад сине-бело-голубые разгромили «Црвену Звезду» (3:0), которая является действующим чемпионом страны. «Зенит» и «Войводина» встречались друг с другом в октябре 2024 года — тогда матч закончился со счетом 4:1, а дубль оформил Александр Соболев. Он остается одним из немногих игроков атаки петербуржцев, который еще не сумел отличиться в этой предсезонке. Возможно, именно в этой игре Соболеву удастся прервать свое голевое молчание.
Футбол. Клубный чемпионат мира. «Челси» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)
22:00. Где смотреть: Okko.
«Челси», несмотря на скромные ожидания перед турниром, довольно уверенно пробились в финал Клубного чемпионата мира и попытаются бросить вызов «ПСЖ», который в 2025 году выглядит практически неуязвимой командой. Парижане заходят на уникальное достижение — первый в истории футбола полноценный «квинтупл» (Лига 1, Кубок Франции, Кубок Лиги, Лига чемпионов и Клубный ЧМ). Команда Луиса Энрике выиграла восемь последних матчей с общим счетом 24:1, дав осечку лишь в матче с «Ботафого» (0:1). Возможно, именно в этом матче Энцо Мареске стоит искать ключи к успеху в противостоянии «ПСЖ». В личных встречах преимущество также на стороне парижан, но «Челси» полны решимости навязать борьбу и попытаться сотворить сенсацию.