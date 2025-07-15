Две россиянки пополнили состав «Оттавы» в женской НХЛ

Напомним, 28-летняя Шохина была задрафтована канадским клубом во втором раунде под общим 13-м номером, а 27-летняя Кадирова выбрана в шестом раунде под 45-м номером.
Обе спортсменки подписали трудовое соглашение с «Оттавой Чардж» на один сезон.
«Мы очень рады добавить в наш состав иностранных хоккеисток, выбранных на драфте. Анна Шохина занимала высокое место в нашем рейтинге таланта на драфте, а потому мы были рады заполучить ее под 13-м номером. Мы считаем, что она станет большим игроком в нашей лиге. Фануза Кадирова — также очень талантливый и мастеровитый снайпер. Ей предстоит столкнуться с физическими требованиями в этой лиге. Ей потребуется время на адаптацию, но мы считаем, что у нее высокий потенциал, ведь мы выбрали ее в шестом раунде», — приводит слова генерального менеджера «Оттавы» Майка Хиршфельда пресс-служба лиги.
В минувшем сезоне Шохина и Кадирова в составе «Динамо-Невы» выиграли Женскую хоккейную лигу (ЖХЛ). Шохина была признана лучшей хоккеисткой сезона по версии игроков и стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав в 42 матчах 73 (30+43) очка. На счету Кадировой в 42 матчах 57 (26+31) очков.
Профессиональная женская хоккейная лига (PWHL) была основана в 2023 году и представляет собой женский аналог НХЛ. В лиге участвуют восемь команд из США и Канады: «Бостон Флит», «Миннесота Фрост», «Монреаль Виктуар», «Нью-Йорк Сайренс», «Оттава Чардж», «Торонто Септрз», а также две новообразованных коллектива из Ванкувера и Сиэтла.
Шохина и Кадирова стали второй и третьей россиянками, выбранными на драфте PWHL. В прошлом году «Бостон» в седьмом раунде под общим 37-м номером выбрал нападающую уфимской «Агидели» Илону Маркову, которая решила продолжить карьеру в России.
В минувшем сезоне «Оттава» заняла третье место в регулярном чемпионате PWHL и вышла в финал Кубка Уолтера, где в четырех матчах уступила «Миннесоте» (1−3).