Две россиянки пополнили состав «Оттавы» в женской НХЛ

«Мы очень рады добавить в наш состав иностранных хоккеисток, выбранных на драфте. Анна Шохина занимала высокое место в нашем рейтинге таланта на драфте, а потому мы были рады заполучить ее под 13-м номером. Мы считаем, что она станет большим игроком в нашей лиге. Фануза Кадирова — также очень талантливый и мастеровитый снайпер. Ей предстоит столкнуться с физическими требованиями в этой лиге. Ей потребуется время на адаптацию, но мы считаем, что у нее высокий потенциал, ведь мы выбрали ее в шестом раунде», — приводит слова генерального менеджера «Оттавы» Майка Хиршфельда пресс-служба лиги.